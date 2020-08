vor 32 Min.

Die Lechtalstuben im Sportheim des TSV Rehling öffnen wieder

Die neuen Pächter der Lechtalstuben im Sportheim des TSV Rehling in Oberach: Josip Vidovic und seine Frau Anzhelika Savoniuk.

Plus Ein junges Wirtsehepaar übernimmt die TSV-Sportgaststätte in Rehling. Seit Mitte März war sie geschlossen. Ab Dienstag, 1. September, sind die Lechtalstuben geöffnet.

Von Josef Abt

Nur kurz war das Gastspiel der letzten Wirtsleute im Sportheim des TSV Rehling. Vor fast genau einem Jahr waren sie in den „Lechtalstuben“ eingestiegen, doch im März wurde der Pachtvertrag aufgelöst. Nun wird die Sportgaststätte am Dienstag, den 1. September, wieder eröffnet. Der TSV Rehling hat mit Josip Vidovic und seiner Frau Anzhelika Savoniuk neue Pächter gefunden.

Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung soll es eine Eröffnungsfeier geben. Die neuen Wirtsleute behalten den Namen Lechtalstuben bei. Sie haben in den vergangenen Wochen schon viel Energie in die Gaststätte gesteckt.

Gerichte aus Kroatien, der Ukraine und bayerische Kost

Josip Vidovic ist in Kroatien geboren, seine Frau Anzhelika Savoniuk in der Ukraine. Neben Spezialitäten aus ihren Heimatländern wollen sie auch bayerische Kost anbieten, „denn ich liebe Schweinebraten“, schwärmt Anzhelika Savoniuk. Das junge Paar lebt zwar noch auswärts, sucht aber dringend eine passende Wohnung in Rehling oder Umgebung.

Das Rehlinger Sportheim soll wie bisher Platz für Feiern im großen und kleinen Rahmen bieten. Neben der Gaststätte stehen zwei kleinere Nebenzimmer und der Saal (Sporthalle) zur Verfügung. Weiter gibt es eine Terrasse und einen großen Kinderspielplatz.

Auch Kegeln ist in den Lechtalstuben wieder möglich

Auch die Kegelgruppen können ihrem Freizeitsport ab sofort wieder zu den gewohnten Tagen nachgehen. Die neuen Wirtsleute wollen auch die Gäste am nahe gelegenen Badesee versorgen sowie alle angegliederten Sporttreibenden.

Geöffnet sind die Lechtalstuben im Sportheim des TSV Rehling Montag und Dienstag von 16 bis 23 Uhr, Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Telefonisch erreichbar sind die Wirtsleute unter 08237/2491884 oder mobil unter 0172/8801724.

