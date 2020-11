vor 18 Min.

Die Ludwig-Steub-Schule in Aichach verabschiedet ihre Rektorin

Plus 15 Jahre leitet Silvia Reisenweber-Zwikirsch die Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach. Jetzt wird sie offiziell verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist bekannt.

Von Gerlinde Drexler

„Du bist echt eine nette Lehrerin gewesen.“ Mit diesem großen Kompliment verabschiedete sich ein Schüler der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach von Silvia Reisenweber-Zwikirsch, der langjährigen Rektorin. Die 60-Jährige ist seit Juli im Ruhestand. Wegen der Corona-Pandemie fand die offizielle Abschiedsfeier erst jetzt in kleinem Kreis statt.

Einer der Höhepunkte der Feier war ein märchenhafter Rückblick auf das 15-jährige Wirken der „Regentin vom Schulschloss“. In einem Punkt waren sich alle Redner einig: Silvia Reisenweber-Zwikirsch hat die Entwicklung der Schule maßgeblich beeinflusst. Sie habe ihr ein tolerantes, freundliches Gesicht gegeben, sagte Bürgermeister Klaus Habermann, „es ist eine gute Schule, bei der ganz viele Nationalitäten zusammenkommen und harmonisieren“. Dem Bürgermeister zeigte das: „Es geht, wenn man nur will.“

Ihre Laufbahn begann die 60-Jährige vor 36 Jahren als Lehramtsanwärterin in Friedberg. Nach Stationen in Adelzhausen und Eurasburg war sie ab 1997 Konrektorin an der Grundschule Friedberg-Süd. 2005 kam sie als neue Leiterin an die Ludwig-Steub-Schule.

Seit Juli ist Silvia Reisenweber-Zwikirsch (links), die langjährige Rektorin der Ludwig-Steub-Schule im Ruhestand. Ihre Nachfoilgerin ist Cornelia Zeman, die frühere Konrektorin.

Reisenweber-Zwikirsch hat die Schule entscheidend mitgeprägt

Wenn eine Schule so gut laufe, dann liege das an vielen Personen, sagte Schulamtsdirektorin Carola Zankl, die betonte: „Die wichtigste Schaltstelle ist die Schulleiterin.“ Als solche habe Reisenweber-Zwikirsch in Rollen wie Organisatorin, Dompteurin, Hilfssheriff, Sündenbock oder Streitschlichter schlüpfen müssen. Zankl würdigte die ehemalige Rektorin: „Sie hat das Profil der Schule entscheidend mitgeprägt, beeindruckende Akzente fortgeführt ode neu gesetzt.“ Als besonderes Merkmal nannte sie die Deutschförderklassen. Die Grundschule in Aichachs Mitte war eine der ersten, die eine Jugendsozialarbeiterin erhielt. Die 60-Jährige sei für sie „eine verlässliche, kompetente und loyale Ansprechpartnerin“ gewesen, so Zankl.

Die ursprünglich geplanten Aufführungen der Kinder fielen aufgrund der Auflagen aus. Zeman, die die Schule seit dem neuen Schuljahr leitet, hatte dafür einen märchenhaften Rückblick vorbereitet, in dem sie über „das Leben und Wirken der Regentin“ berichtete. Sie erzählte von der Renovierung des Schulschlosses und der „Legendenkammer“, dem Büro der Schulleiterin. Auch bekannt als „Büro für spektakuläre und spontane Wunscherfüllung“.

Die „Regentin“ habe die Schule mit Herzblut geleitet und auch in hektischen Zeiten immer ein offenes Ohr gehabt, sagte Zeman, die zehn Jahre lang „Hofmarschallin“ war, also Konrektorin, bevor sie sich als Leiterin bewarb. Elternbeiratsvorsitzende Yvonne Laves würdigte, wie sehr die Schulleiterin den Elternbeirat mit einbezogen habe: „Das ist nicht üblich.“

Per Foto verabschiedete sich das Lehrerkollegium der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach von ihrer Rektorin, die am Donnerstag im kleinen Kreis ihren Abschied feierte.

Bei der ersten Weihnachtsfeier platzt fast die Aula

Die frühere Rektorin erinnerte sich daran, dass die erste große Veranstaltung, die sie vor 15 Jahren an der Ludwig-Steub-Schule organisiert hatte, eine Weihnachtsfeier mit über 300 Schülern und deren Angehörigen war: „Die Feier brachte die Aula fast zum Platzen.“ Daraus resultierte auch der erste große Beschaffungswunsch an die Stadt Aichach: Bühnenelemente und eine Tonanlage für Veranstaltungen in der Turnhalle.

Zur 50-Jahr-Feier der Schule zwei Jahre später lud die Rektorin einen Enkel des Namensgebers ein, aber auch einen Schüler der ersten Stunde: Bürgermeister Habermann.

An ihren neuen Lebensabschnitt hat sich Reisenweber-Zwikirsch schon etwas gewöhnt. Sie freut sich, dass sie mehr Zeit für ihr Hobby, das Kochen, habe. Mit ihrem Ehemann Hermann hatte sie geplant, öfter auf Reisen zu gehen. Daraus wird zumindest momentan nichts.

