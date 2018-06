vor 37 Min.

Die Männer mit dem langen Atem

Die Tuba-Spieler des Trio 21Meter60 sind eine Klangformation, die es so in Aichach selten zu hören gibt

Von Manuela Rieger

Kinder sind von ihr ebenso begeistert wie Erwachsene, und das nicht nur wegen ihrer goldenen oder silbernen Farbe. Sie hat einen großen Trichter sowie Ventilklappen und ist derart voluminös und kurvenreich, dass jede Diät bei ihr versagen würde.

Man kann sich so sehr in sie verlieben, dass der Tubaspieler nur noch eines wünscht: mit ihr ein Leben lang zusammensein. Das wollten die vielfach preisgekrönten jungen Tubisten Constantin Hartwig, Fabian Neckermann und Steffen Schmid beweisen und räumten bei ihrem Konzert als Trio 21Meter60 im Aichacher Pfarrzentrum mit vielen Klischees auf.

Tuba heißt übersetzt Rohr oder Röhre, wusste Constantin Hartwig zu erzählen. Wenn auf der Tuba der tiefste Ton gespielt wird, dann legt die Luft in der Röhre 7,2 Meter zurück. Bei drei Spielern macht das 21 Meter 60 – daher der Name dieses jungen Trios, das auf seinen schwergewichtigen Instrumenten alles andere intoniert als Röhren. Gerne wird die Tuba mit einem Elefanten verglichen, der Größe und Behäbigkeit wegen. Wenn sich drei Tubisten zusammenfinden, dann ist das Instrument alles andere als behäbig, dann ist es an Virtuosität nicht zu überbieten. So geschehen beim Konzert der Reihe von Arzberger Classics im Pfarrzentrum.

Neben den gemeinsamen Auftritten haben alle drei Tubisten feste Engagements in bekannten Orchestern. Für ihre gemeinsamen Konzerte reisten die Musiker mit ihren großen Instrumenten aus ganz Deutschland an. Fabian Neckermann kommt aus Berlin vom dortigen Rundfunk-Sinfonieorchester, Constantin Hartwig ist Akademist an der Bayerischen Staatsoper. Für Steffen Schmid, Lehrbeauftragter am Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg, war das Konzert im Aichacher Pfarrzentrum fast schon ein Heimspiel. Obwohl das Instrument alles andere als leicht ist – es wiegt je nach Größe im Schnitt zwischen sechs und 13 Kilogramm –, betreten sie beschwingt die Bühne. Die Zuhörerreihen sind dicht besetzt.

Nicht nur, dass sein Platz normalerweise ganz hinten im Orchester zu finden ist. Der Tubist darf die meiste Zeit zuhören, wie seine Kollegen auf anderen Instrumenten die herrlichsten Melodien der Musikliteratur spielen. Beispielsweise Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Darin kommt eine Tuba nicht vor. Sie war zu Mozarts Zeit schlichtweg noch nicht erfunden. Darum wurde dieses Stück auf der Nasenflöte intoniert. Vielleicht hätte Mozart auch für die Tuba geschrieben, wenn er das Instrument mit seinem warmen, tiefen Klang gekannt hätte.

Im Gegensatz zu Mozart dürfte Claude Debussy von der Existenz des 1835 von zwei Berlinern entwickelten Instruments bereits gehört haben. Das Stück für Piano „Le petit nègre“ wurde kurzerhand für drei Tuben adaptiert. Monteverdi und Bach kannten dieses Instrument sicherlich noch nicht. Dabei eignet sich die „Air“ wunderbar für ein Tuba-Terzett. Und Claudio Monteverdis „Canzonette a tre voci“ klingt auf Tuben ebenfalls. Und ein sinnlicher Tango? Auch das ist überzeugend spielbar.

Tubisten sind von Natur aus freundliche und nette Menschen, erklärte Moderator Constantin Hartwig. Dennoch müssen sie im Orchestergraben lange zuhören. Dabei klingt auch ein klassisches Blasmusikwerk wie das Medley von George Gershwin spannend und heiter. Zudem zeigte jeder auch sein Können im Solospiel. Dazu haben die drei Musiker immer einen Scherz auf den Lippen, sind auch sonst alles andere als steif. Am Ende entließ das Publikum die Tubisten nicht ohne Zugaben.

