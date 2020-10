vor 33 Min.

Die „Melonen-Bauern“ von Inchenhofen feiern saftige Premiere

Plus Michael Heilgemeir und Jakob Haberl haben sich auf einem Feld bei Inchenhofen auf Wassermelonen zum Selberpflücken spezialisiert – eine Idee mit großem Erfolg.

Von Alice Lauria

Jetzt ist die Ernte abgeschlossen, doch bis vor wenigen Tagen gab es noch regional gewachsene Wassermelonen an der Kreisstraße zwischen Aichach und Inchenhofen. Dort konnten Interessierte die Melonen der Gattung „Mini-Love“ selber pflücken. Das Projekt stieß auf große Resonanz in der Region, wie die Besitzer verraten.

Wassermelonen zum Selberpflücken: Die Idee entstand, als eines Tages nach dem Verzehr einer Melone im Hause Heilgemeir in Inchenhofen die auf den Kompost geworfenen Kerne von selbst anfingen zu wachsen. Zu der Zeit waren die Landwirte Michael Heilgemeir und Jakob Haberl, gute Freunde seit der gemeinsamen Zeit an der Landwirtschaftsschule in Friedberg, auf der Suche nach einem neuen gemeinsamen Projekt. Den Auslöser gab schließlich Sabine Heilgemeir, Ehefrau von Michael und Mutter von drei Kindern.

Hier kann man sich seine Melone selbst aussuchen und ernten: die Mini Love Melonen von Michael Heilgemeir und Jakob Haberl kamen in diesem Sommer im Wittelbacher Land sehr gut an. Bild: Alice Lauria

Wassermelonen-Bauern bei Inchenhofen: 3000 Pflanzen eingesetzt

Nachdem die beiden Landwirte mit dem Anbau von Kartoffeln und Getreide weniger angebunden sind, als Bauern mit Tierbestand, hatten die beiden Männer Zeit und Möglichkeit, sich mit der Idee zu befassen. In diesem Jahr bestellten sie ein 6000 Quadratmeter großes Feld mit gekauften Setzlingen, die sie einzeln per Hand pflanzen mussten. Im Verhältnis zu anderen Pflanzen sind Melonensetzlinge relativ kostspielig und könnten in unserem Klima auch nicht ausgesät werden, so die beiden Fachleute. Etwa 3000 junge Pflanzen setzten die beiden Familien ein.

Jede Pflanze trägt im Schnitt ungefähr fünf Früchte. Diese ernteten Michael Heilgemeir und Jakob Haberl zuerst selbst und verkauften sie weiter. Als es später weniger wurden, konnten sich Melonenliebhaber aus der Umgebung selbst die schönste Kugel aussuchen und ernten, und an einer Selbstbedienungskasse für fünf Euro pro Frucht, egal welcher Größe, bezahlen. Bei mehr als einer Melone gab es übrigens Mengenrabatt.

Melonen von Michael Heilgemeir und Jakob Haberl kommen an

Heilgemeir erzählt begeistert: „Das kam super an, das war der volle Brüller.“ So wirklich rechnet sich nach Auskunft der beiden Landwirte das neue Projekt noch nicht. Dazu fehlt aber auch noch ein wenig Erfahrung. Schließlich müssen Abläufe beim Anpflanzen, Ernten, Gießen und Unkrautjäten erst noch perfektioniert und optimiert werden. Die beiden Freunde stehen als „Melonen-Bauern“ schließlich noch ganz am Anfang. Aber „im Großen und Ganzen macht es schon viel Spaß, auch weil die Resonanz so toll ist“, sagt Haberl und Heilgemeir ergänzt: „Uns gefällt es auch, wenn es den Leuten gefällt.“

Auf kleinen angehäuften Wällen wachsen die Melonen besonders gut. Die Wälle werden bedeckt von biologisch abbaubarer Folie aus Maisstärke. Bild: Alice Lauria

Da die zwei bis fünf Kilo schweren Melonen natürlich und ohne chemische Dünger wachsen, sind sie der Witterung besonders ausgesetzt. „Melonen haben es gerne konstant warm“, erklärt Heilgemeir. Der eher feuchte, kühle Sommer hat dafür gesorgt, dass „einiges eingegangen ist, und die Ernte später begann“. In einem wärmeren Jahr sollte die Ernte am 1. August beginnen, heuer war es Mitte August. Ende der Saison ist mit Herbstbeginn, „sobald es kühl ist“.

Trend im Wittelsbacher Land geht zu regionalen Lebensmitteln

Einige wenige Melonen liegen jetzt noch auf dem Feld und zeugen von einer besonderen Idee mit Potenzial für die nächsten Jahre, geht doch der Trend immer mehr in Richtung regionale Lebensmittel. Familie Heilgemeir jedenfalls hat den Appetit auf die große runde Frucht noch nicht verloren, das Obst wird in ihrem Hause nach wie vor gerne gegessen. Genau genommen ist die Bezeichnung Obst nicht korrekt: Botanisch gehören Wassermelonen, wie alle Melonen, zu den Kürbisgewächsen. Die Wassermelone ist also eigentlich ein Gemüse.

