Die Nachfolgerin von Walter Hell am Aichacher Amtsgericht steht fest

Plus Die 53-jährige gebürtige Augsburgerin Manuela Pohl wird als Direktorin am Amtsgericht Aichach Nachfolgerin von Walter Hell. Wo sie schon überall tätig war.

Von Gerlinde Drexler

Das Aichacher Amtsgericht bekommt eine Direktorin. Sie heißt Manuela Pohl. Pohl tritt die Nachfolge von Walter Hell an, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Die 53-jährige Pohl tritt ihren Posten am 16. Februar an. Sie werde vor allem im Bereich Familiensachen und allgemeine Zivilsachen tätig sein, wie Pressesprecherin Diana Bestler vom Landgericht Augsburg am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Die gebürtige Augsburgerin Pohl steht bereits seit 1995 in den Diensten der Bayerischen Justiz und kann auf ein beeindruckendes Berufsleben zurückblicken. Nach dem Start bei der Staatsanwaltschaft Augsburg wechselte sie im Jahr 2002 an das Amtsgericht Augsburg und sammelte breitgefächerte berufliche Erfahrung während ihrer dortigen Tätigkeit als Straf-, Ermittlungs-, Familien- und Zivilrichterin. Zudem wurde sie ab 2012 am Amtsgericht Augsburg als Präsidialreferentin mit umfangreichen Verwaltungsaufgaben betraut.

2018 wechselte Manuela Pohl ans Oberlandesgericht München

Im Sommer 2018 erfolgte ihre Beförderung zur Richterin am Oberlandesgericht München. Dort arbeitete die zukünftige Behördenleiterin zunächst bei einem Familiensenat in München und wechselte dann zu einem Augsburger Senat für Bau-, Banken-, Vergabe- und allgemeine Zivilsachen.

Die 53-Jährige freut sich nun auf die neuen Herausforderungen in Aichach. Der Präsident des Landgerichts, Andreas Wimmer, händigte ihr die Ernennungsurkunde aus und betonte: "Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Frau Pohl und wünsche ihr ein glückliches Händchen bei der Führung des Amtsgerichts." Die Richterin wird vor allem im Bereich Familien- und allgemeine Zivilsachen tätig sein. Familienrichter Axel Hellriegel werde "deutlich mehr Strafsachen machen", so die Pressesprecherin.

