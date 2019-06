vor 36 Min.

Die Ochsenkühns sind auf Deutschlandtour

Sie sind wieder mit ihren Radln unterwegs: Nachdem Simone und Anton Ochsenkühn aus Obergriesbach in den vergangenen Jahren hauptsächlich den Süden Europas – Italien, Spanien, Kroatien, Frankreich, Slowenien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Türkei, Griechenland, etc. – bereist haben, ist in diesem Jahr nun die Deutschlandtour dran.

In Obergriesbach gestartet, sind die beiden erstmal über Ingolstadt und Regensburg nach Amberg geradelt. Von dort aus geht es via Hof nach Dresden und Meißen. Wenig später ist dann Berlin eine weitere Station, bevor mit Rostock die Ostsee erreicht werden wird. Über Lübeck und Kiel geht die Fahrt dann nach Flensburg und vielleicht nach Sylt, um dort in List den nördlichsten Punkt Deutschlands zu erkunden. Von nun an geht es südwärts über Hamburg, die Lüneburger Heide und weiter in Richtung Paderborn, Koblenz etc.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Route nicht exakt geplant, denn die beiden wollen sich von Tipps und Ideen ihrer Blogleser inspirieren lassen. Zu finden ist dieser im Internet unter http://blog.leben-atmen.com.

Insgesamt werden sie wohl etwa 2500 Kilometer in etwa fünf Wochen radeln. Mit ihrer Radtour wollen Simone und Anton Ochsenkühn erneut zeigen, wie man klimaneutral und umweltschonend seinen Urlaub verbringen kann. Die täglichen Berichte per Text, Bild und Film können ebenso via Facebook nachgelesen werden (https://www.facebook.com/pg/lebenatmen). (AN)

