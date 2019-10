vor 27 Min.

Die Paradiese gleich nebenan

Festival: „Die Wiese“ von Naturfilmer Haft

Von Manfred Zeislmair

Mit Jan Haft war am Donnerstagabend einer der besten Naturfilmer der Welt Gast in der Festivalstadt Aichach. Im Gepäck hatte er sowohl seinen aktuellen, in Fachkreisen hoch gelobten Film „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ als auch sein gleichbenanntes Buch.

„Die Wiese“ – nirgendwo ist es so bunt, so vielfältig und schön wie in einer blühenden Sommerwiese. Hunderte Arten von Vögeln, Heuschrecken, Zikaden und anderen Tieren leben zwischen den Gräsern und farbenprächtig blühenden Kräutern der Wiese. Eine faszinierende Welt, in der ein Drittel unserer Pflanzen- und Tierwelt zu Hause ist. In seinem Film lässt Haft diese Beschreibung hautnah zum Leben erwecken. Mit nie gesehenen Bildern und großem technischen Aufwand ist ihm ein wahres Kunstwerk gelungen. Unterlegt mit passender, stimmungsvoller Filmmusik zeigt er in hochauflösenden Bildern die schönsten noch verbliebenen Feucht- und Trockenwiesen unserer Heimat, die Geburt von Rehzwillingen, bedrohte Wiesenvogelarten wie Brachvogel, Kiebitz und Feldlerche, aufblühende Wiesenpflanzen in aufwendigen Zeitrafferaufnahmen, Insekten-Dramen aus der Käferperspektive, „Schüsse“ am Waldrand vom einzigen hörbaren Pilz und nie gehörte Tonaufnahmen von Wiesenvögel- und Insekten-Konzerten. Er zeigt aber auch, dass dieser Lebensraum durch Überdüngung und Intensivlandwirtschaft höchst bedroht ist.

Vor Filmbeginn ging er auf die Entstehung des Filmes ein. Dieser habe nach dreihundert Drehtagen und eintausend Stunden im Tarnversteck eine Gesamtdrehzeit von drei Jahren beansprucht. In der Fragerunde und Diskussion ging es vor allem um den Schutz und Erhalt dieser letzten Lebensräume. Dafür ist es laut Haft noch nicht zu spät – wenngleich in der Vergangenheit im Zuge einer falschen Subventionspolitik viele intakte Wiesen zu intensiv bewirtschafteten Nutzflächen geworden und damit zerstört worden seien. Wort- und gestenreich machte der engagierte Naturfilmer deutlich, dass er weder Landwirte noch Verbraucher dafür anklagen wolle. Um dem Artensterben auf unseren Wiesen ein Ende zu bereiten, sah er die Politik in der Verantwortung.

Am heutigen Samstag endet das 5. Aichacher Filmfestival. Ab 17 Uhr beginnt ein BR-Spezial mit Besuch von Sepp Eibl, der den historischen Filmbeitrag „Unter unserem Himmel – Aichach“ präsentiert, mit der Aichacher Bauernmusi und Volks- und Trachtengruppen aus dem Aichacher Land. Ab 18.30 Uhr ist Schauspielerin Gisela Schneeberger bei „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ zu Gast.

