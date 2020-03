Die Psychiatrische Institutsambulanz soll erweitert werden

Plus Seit fast zwei Monaten hat Aichach eine Psychiatrische Institutsambulanz. Die findet so großen Zulauf, dass bereits jetzt eine Erweiterung geplant ist.

Zwei Behandlungszimmer , ein Sekretariat. Ein Gang mit Stühlen dient als Warteraum. Die Räumlichkeiten der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) im Altbau des Aichacher Krankenhauses sind eher klein. Aber auf eine Anlaufstelle zur Behandlung von psychisch kranken Menschen hatten offenbar bereits viele Menschen gewartet.

Seit dem 8. Januar läuft die Institutsambulanz in Aichach ( wir berichteten ) . Lange hatten Interessenverbände und Politik danach gefragt. Von Anfang an hatten die Bezirkskliniken Schwaben die PIA an die Bedingung gekoppelt, dass das Angebot angenommen werden muss – sonst wird es wieder eingestellt. Doch schon nach den ersten Wochen ist klar: Das Angebot soll sogar erweitert werden. Denn die PIA füllt eine Versorgungslücke: Für Menschen, die zwar intensive psychiatrische Behandlung brauchen, aber nicht stationär untergebracht werden müssen.

Psychiatrische Institutsambulanz ist keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten

Die behandelnde Ärztin Dr. Christine Hirndorf sagt: „Wir sind keine Konkurrenz zu niedergelassenen Kollegen.“ Es ginge in der Institutsambulanz um aufwendige Fälle, die den Rahmen eines niedergelassenen Psychiaters sprengten. Zum Beispiel chronisch schizophrene Patienten, die viele Medikamente und wöchentliche Pflege benötigen. Deswegen brauchen Patienten für die PIA einen Überweisungsschein von ihrem Hausarzt, niedergelassenen Nervenärzten oder psychiatrischen Krankenhäusern. Wenn sich ein potenzieller Patient selbst anmeldet, wird mit einem Fragebogen geklärt, ob es ein Fall für die PIA ist.

Die Arbeit in der Praxis ist nach Angaben der Ärztin gut angelaufen. Man leide nur noch etwas an „Kinderkrankheiten“, sagt Hirndorf. Die EDV und Dokumentation funktionieren nicht immer. Außerdem sei es noch zeitintensiv, „weil alles Neuaufnahmen sind“. Überall müssen neue Strukturen geschaffen werden. Auch die Medizinische Fachangestellte im Sekretariat wird noch von einer Kollegin aus Augsburg eingearbeitet.

Im Warteraum der Psychatrischen Institutsambulanz hängen farbenfrohe Bilder an der Wand. Bild: Marlene Weyerer

Die Psychiatrische Institutsambulanz ist derzeit vier Tage die Woche von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Danach packen Hirndorf und ihre Mitarbeiter ihre Akten in einen Rollschrank und überlassen die Räume den Ärzten der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Wegen der geteilten Räumlichkeiten stehen im Behandlungszimmer auch medizinische Geräte und eine Liege – nicht gerade üblich für eine psychiatrische Praxis. „Bei Angstpatienten entfernen wir die medizinischen Geräte oft aus dem Raum“, erzählt Hirndorf. Auch ihren Arztkittel habe sie dann häufig nicht an.

Die Institutsambulanz ist zwar neu, die Mitarbeiter aber deswegen nicht unerfahren. Hirndorf ist etwa zehn Jahre in der Psychiatrie tätig, Pfleger Walter Schreyer arbeitet bereits seit 25 Jahren im Bezirkskrankenhaus in Augsburg. Es ist laut Hirndorf sehr wichtig, mit Pflegern eng zusammenzuarbeiten. „Der Teamgedanke ist hier wichtiger als in anderen Bereichen“, sagt die Ärztin.

Pfleger hilft Patienten mit Angstzuständen

Für Schreyer ist die Arbeit ähnlich wie in der Klinik. Zusätzlich zu seinen normalen Aufgaben kommen in der Institutsambulanz aber noch Hausbesuche hinzu, in denen er sehen kann, wie der Patient zu Hause versorgt ist oder wie er es schafft, morgens aus dem Haus zu gehen. „Ich kann dann zum Beispiel mit ihm einen Wochenplan machen“, erklärt Schreyer.

Er könne auch Unterstützung dabei anbieten, wie die Patienten mit Angstzuständen umgehen könnten. Ziel ist laut Schreyer , dass die Patienten auch dank der Pfleger seltener zum Arzt müssen. „Trotzdem müssen die Patienten körperlich fit genug sein, um hier herzukommen.“ Ärztliche Hausbesuche seien nicht möglich.

Pfleger Walter Schreyer und Ärztin Dr. Christine Hirndorf von der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in Aichach bei der Besprechung. Bild: Marlene Weyerer

Dazu hätte auch Hirndorf als einzige Ärztin keine Zeit. Das Angebot wird so gut angenommen, dass die Terminkalender voll sind. Trotzdem musste das Team noch niemanden zurückweisen. „Wir sind zwar schon am Jonglieren, aber wir konnten alle Patienten bisher aufnehmen“, sagt Schreyer.

Psychiatrische Institutsambulanz Aichach soll mehr Personal bekommen

Dass die Psychiatrische Institutsambulanz in Aichach so gut besucht ist, ist auch bei der Zentrale in Augsburg bekannt. „Wir haben bemerkt, da haben schon etliche darauf gewartet“, sagt Thomas Düll , Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben. Der Bedarf sei gegeben, stellt er fest. Daher soll das Angebot ausgebaut werden.

Aber erst einmal „Schritt für Schritt“. Erst soll mehr Personal kommen, dann könne man je nach Bedarf mehr Stunden oder zusätzliche Raumkapazitäten aufbauen. Auch eine von den Bezirkskliniken betriebene Tagesklinik in Aichach sei möglich, stehe aber noch in weiter Ferne. Im Moment stellt Düll nur fest:„Die Psychiatrische Institutsambulanz aufzubauen, war eine gute Idee.“

Lesen Sie dazu den Kommentar: Psychiatrische Ambulanz: Es darf nicht nur ein Plan bleiben

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.