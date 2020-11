vor 50 Min.

Die Schiltberger Kläranlage muss saniert werden: Kommt es zum Neubau?

Plus Die Schiltberger Kläranlage ist 30 Jahre alt und gelangt an ihre Kapazitätsgrenzen. Außerdem gibt es Sanierungsbedarf. Wie die Gemeinde jetzt vorgeht.

Von Sabrina Rauscher

Die Schiltberger Kläranlage ist schon 30 Jahre alt. Sie hat eine Kapazität von 2000 Einwohnergleichwerten und gelangt langsam an ihre Grenzen. Außerdem gibt es Sanierungsbedarf. Damit musste sich am Donnerstag der Gemeinderat auseinandersetzen.

Das Bild zeigt das Betriebsgebäude der Schiltberger Kläranlage: (links) Die Gemeinde braucht für den Weiterbetrieb nun eine wasserrechtliche Genehmigung. Bild: Michael Schmidberger (Archivbild)

Das Thema ist nicht neu. Bereits im März 2017 hatte die Gemeinde Schiltberg beim Landratsamt die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage beantragt, also den Weiterbetrieb der Anlage. Aufgrund von Personalproblemen wurde der Antrag dort aber bis heute nicht bearbeitet. Wegen der seither verstrichenen Zeit muss nun ein neues Wasserrechtsverfahren eingeleitet werden. Das Ingenieurbüro aus Aichach hat inzwischen eine Zustandserfassung erstellt und diese mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth abgestimmt.

Sanierung: Was alles zu tun ist an der Schiltberger Kläranlage

Gemeinderat und Bauhofmitarbeiter Albert Wagner stellte seinen Gemeinderatskollegen vor, was alles an der Anlage saniert werden muss, um eine Genehmigung für weitere zehn Jahre zu erhalten. Zum einen müsste der Sauerstoffeintrag erhöht werden, was mit fest montierten Belüfterplatten möglich wäre. Die vorhandenen Belüftungskerzen sind nicht mehr zeitgemäß. Für die Belüfterplatten wären dann auch neue Gebläse vonnöten, die aber ohnehin aufgrund ihres Alters und des hohen Stromverbrauchs hätten getauscht werden müssen. Außerdem soll zum anderen, wie Wagner erklärte, das vorhandene Brückenfahrwerk gegen ein Rührwerk ausgetauscht werden.

Bislang hat die Schiltberger Kläranlage die Grenzwerte immer eingehalten

Insgesamt muss mit Ablauf der kommenden zehn Jahre generell darüber nachgedacht werden, die Kläranlage eventuell komplett zu ersetzen. Auch wenn die Anlage in die Jahre gekommen ist und nun an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, betonte Wagner, dass sie der Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten gute Dienste geleistet habe. „Wir hatten noch nie eine Überschreitung der Grenzwerte, und auch die Investitionen sind immer im Rahmen geblieben“, so Wagner.

Als Nächstes soll nun das Büro Mayr eine Kostenrechnung für die Sanierungsmaßnahmen erstellen. Sie wird dem Gemeinderat dann Anfang des neuen Jahres vorgestellt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen