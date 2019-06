vor 17 Min.

Die Schmidbergers: So hilft die Familie einem Jungen mit Down-Syndrom

Jüngst wurden bei den Familien Eichler aus Wundersdorf und Schmidberger aus Pöttmes schöne Erinnerungen wach. Vor knapp einem Jahr hatten die Schmidbergers eine Charity-Veranstaltung zugusten des mit dem Down Syndrom geborenen Marius Eichler veranstaltet. Mit dem Erlös von über 5000 Euro bekam der Junge auf eigenen Wunsch ein neues Zimmer eingerichtet. (vorne) Marius Eichler, im Hintergrund (von links), Vater Mario, die Töchter Marline und Maya nebst der Mutter Nadine. (sitzend) Silvia und Franz Schmidberger sowie ihr Angestellter Marco Schott. Es fehlt die dritteTochter Naya. Für die Familie Eichler aus Wundersdorf bei Schiltberg und ihren Sohn Marius bleibt die Charity-Veranstaltung der Familie Schmidberger ein unvergessenes Erlebnis. Auf einer Fototafel haben sie die schönsten Bilder zusammengestellt. Der mit dem Down Syndrom geborene Junge und seine Eltern hatten die Schmidbergers eingeladen, um ihnen für ihr Engagement zu danken.

Familie Schmidberger aus Pöttmes hat eine Benefizaktion für Marius Eichler aus Wundersdorf initiiert. Womit sie dem 14-Jährigen einen Herzenswunsch erfüllt.

Von Vicky Jeanty

Vor wenigen Tagen hat Marius Eichler seinen 14. Geburtstag gefeiert. Am Vortag bedankt er sich bei denen, die ihm schon vor seinem Festtag einen Herzenswunsch erfüllt hatten: ein neues Zimmer samt Einrichtung. Das hat dem Teenager mit Down-Syndrom aus Wundersdorf die Pöttmeser Familie Schmidberger mit einer Benefizveranstaltung im vergangenen Jahr ermöglicht (wir berichteten).

Die sechsköpfige Familie Eichler – vier Kinder und die Eltern – hat die Schmidbergers zu Kaffee und Kuchen geladen. Doch bevor es an die Kaffeetafel geht, dürfen alle Marius’ neues Reich bewundern. Der schlägt gleich mal in die Tasten des weißen Klaviers. „Freude schöner Götterfunken“ spielt er fehlerfrei. „Das hat er extra als Dankeschön und zur Begrüßung einstudiert“, sagt seine Mutter.

Down-Syndrom: Feuerlöscher ist Geschenk von der Feuerwehr

Der erste Blick in dem schick eingerichteten Jungen-Zimmer fällt direkt auf einen Regenbogen, der auf die hintere Wand aufgemalt ist. Der graue Hintergrund scheint zu leuchten. Wenn Marius im Bett liegt, fällt sein Blick ebenfalls auf den mehrfarbigen, in kräftig strahlenden Farben gezogenen Bogen. „Das war allein Marius’ Idee“, bestätigt Mutter Nadine.

Ihr ältester Sohn hat sich ebenfalls intensiv am Wie und Wo der Zimmereinrichtung beteiligt. Das elektronische Klavier, der bequeme Schreibtisch, die modische Couchgarnitur mit ausziehbarem Fußteil ebenso wie der Fernseher standen auf der Wunschliste des Jungen. Unübersehbar hängt ein Feuerlöscher an der Wand, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat. Es ist ein Geschenk der Pöttmeser Feuerwehr. Seit er ein kleiner Junge ist, begeistert sich Marius für alles, was mit der Ausstattung und den Einsatzbereichen einer Feuerwehr zu tun hat. „Er hat in jedem Supermarkt als erstes den Feuerlöscher entdeckt“, erinnert sich die Mutter.

Dieses „Hobby“ stand vor einem Jahr im Mittelpunkt der Benefiz-Veranstaltung von Silvia und Franz Schmidberger aus Pöttmes. Das Ehepaar hatte eine Zweiermannschaft der Pöttmeser Wehr davon überzeugen können, dass „ihr“ Einsatz“ für Marius die ultimative Überraschung und der größte Spaß sein würde. Kommandant Richard Hammerl und Zugführer Anton Hartwig waren damals im großen Einsatzwagen angerückt, und Marius durfte höchst persönlich in voller Montur mit dem Schlauch einen Brand im Eisenbehälter löschen. Die schönsten Bilder haben die Eichlers als große Fotomontage zusammengestellt.

Einmal Feuerwehrmann sein - dieser Jungentraum ging für den 13-jährigenMarius Eichler in Erfüllung. Am Samstagnachmittag hatte die PöttmeserFamilie Schmidberger zur Benefizkation zugunsten des am Down Syndromerkrankten Jungen geladen .(vorne, von links) Marline, Marius, Naya.Hinten, von links, Mutter Nadine, Tochter Maya und Vater Mario. Bild: Vicky Jeanty

Familie Schmidberger: Sie macht Marius eine große Freude

Das Zimmer selbst hat Marius’ handwerklich begabter Vater eingerichtet. Er hat auch die Wände bemalt. Marius ist mit dem Down Syndrom geboren, er zeigt autistische Verhaltensmuster und hat die sogenannte Weißfleckenkrankheit. Seit er in die Elisabeth-Schule nach Aichach geht, ist einiges leichter geworden für die berufstätigen Eltern. Marius ist ihnen zufolge viel ausgeglichener, nicht zuletzt dank der musikalischen und musischen Förderung der Lebenshilfe-Schule.

Die Familie Schmidberger freut sich ganz besonders, dass sie Marius und dessen Familie mit ihrer Aktion eine große Freude machen konnte. Es ist ihre dritte Veranstaltung, die sie zugunsten eines behinderten Kindes aus der Elisabeth-Schule ausgerichtet hat. Das Rahmenprogramm wird von Jahr zu Jahr aufwendiger. Allein für Marius kamen über 5000 Euro zusammen. Für die Schmidberges gehört die Charity-Aktion mittlerweile zum Jahresrhythmus. „Mitte Juli findet unsere nächste Charity statt. Wir haben auch bereits wieder einen prominenten Überraschungsgast“, verrät Silvia Schmidberger beim Besuch in Wundersdorf.

