25.07.2018

Die Schulzeit ist vorbei

Elisabethschule in Aichach verabschiedet zwölf Absolventen

Zwölf Schüler hat die Elisabethschule in Aichach im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet. Franz Breitsameter, Klassenlehrer der Entlassschüler, Christiane Nerb-Straub, Schulrektorin, Mandy Römer, stellvertretende Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, und Robert Kurz, Mitglied des Elternbeirates der Elisabethschule, wünschten den zwölf Entlassschülern alles Gute, Gottes Schutz und seinen Segen und viele schöne Momente in der nun beginnenden Arbeitszeit.

Sebastian Reichhold, Vater einer Entlassschülerin, bedankte sich im Namen der Eltern der Entlassschüler bei den Mitarbeitern der Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte für die jahrelange, intensive Begleitung und Unterstützung ihrer Kinder.

Maximilian Gump, ein Entlassschüler, gestaltete auch musikalisch seine Entlassfeier, in dem er das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ auf dem Klavier vorspielte. Der Schulchor der Elisabethschule, die Elisabethsingers, verabschiedete sich mit diesem Segenslied von den Entlassschülern. Während des Liedes segnete Matthias Hartung, Religionslehrer an der Elisabethschule, die einzelnen Entlassschüler, bedankte sich bei ihnen für ihren langjährigen Einsatz als Sternsinger der Elisabethschule und wünschte ihnen für die Zukunft, dass Jesus sie überall begleitet und beschützt.

Im Anschluss an die Feierstunde waren die Entlassschüler und ihre Familienangehörigen noch zu einem Empfang in der Elisabethschule und zu einem Abschiedsessen im Chimonja in Aichach eingeladen. (AN)

Themen Folgen