vor 20 Min.

Die Singfreude ist nicht zu überhören

Mit einem Konzert feiert der Pöttmeser Gospelchor sein 25-jähriges Bestehen im Zusammenklang mit der Trommlergruppe MiYaHeYa

Von Vicky Jeanty

Weit über eine Stunde dauerte die musikalische Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Pöttmeser Gospelchors am späten Sonntagnachmittag. Die elf Mitglieder – acht Frauen und drei Männer – brachten den voll besetzten Kultursaal zum Klingen. Rhythmische Unterstützung bekam der Chor durch die Trommlergruppe MiYaHeYa.

Mit 20 zum Teil bekannten Songs aus der Welt des Gospel feierte der Pöttmeser Chor unter Leitung von Renate Transchel seinen 25. Geburtstag. Das Repertoire der Go(d)-spel deckte die musikalische Vielfalt der christlichen, afro-amerikanischen Stilrichtung ab und zauberte, je nach Stimmlage und Liedinhalt, eine jeweils besondere atmosphärische Stimmung. Sabine Transchel übernahm den Part der Solistin. Die Singfreude aller Chormitglieder war nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören, wenn auch gelegentlich die volle stimmliche Resonanz gerade bei den männlichen Stimmen fehlte. Wettgemacht wurde dies mit rhythmischem Klatschen und das Sich-im-Takt-Wiegen, das die Zuhörer zum Mitmachen anregte. Unterstützt wurden die Vortragenden von Eva Biolek am Klavier.

Raumfüllende Klanggewalt war eher Sache der Trommlergruppe MiYaHeYa unter Leitung von Irene Ziegler-Gulden. In den kurzen Chorverschnaufpausen produzierten die zehn Mitglieder Mitreißendes auf ihren Trommeln in mehreren Variationen. Hier waren eine gehörige Energie und ein großes Taktgefühl gefragt, um der sich aufbauenden schnellen Rhythmik Folge zu leisten. Flott und dynamisch ging der Abend zu Ende: Beim gemeinsam gesungenen Abschlusslied „He’s Got the Whole World“, standen die Zuhörer auf, klatschten und wippten begeistert mit.

Dirigentin Renate Transchel sprach allen aus der Seele, als sie den Gästen für ihr zahlreiches Kommen und ihren Sängern für die langjährige Chortreue dankte. Die über 80- jährige Renate Böck gehört dem Chor seit 25 Jahren an, ebenso Christa Hofstetter und Sabine Transchel. Alle drei bekamen kleine Präsente. Für Renate Transchel und die begleitende Pianistin Eva Biolek gab es einen Blumenstrauß.

Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman überreichte im Namen der Gemeinde einen Scheck über 200 Euro. „Es ist leicht, einen Chor zu gründen, dafür ist es umso schwerer, dabei zu bleiben“, bemerkte sie. Das weiß auch Renate Transchel. „Wir waren schon mal zahlreicher“, meinte sie. Immerhin hätten ihre Berechnungen ergeben, dass sich im Lauf der vergangenen Jahre an die 50 Sänger und Sängerinnen im Gospelchor hervorgetan hätten. Vor 25 Jahren wurde ihr Gospelchor als evangelischer Kirchenchor in Ludwigsmoos gegründet. Die Zeiten sind lang vorbei, als der Chor primär Gottesdienste musikalisch begleitete. „Wir spielen heute gerne bei Hochzeiten, Taufen oder anderen festlichen Anlässen. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder“, betonte die Dirigentin. Geprobt wird jeweils am Dienstagabend im Unteren Tor in Pöttmes.

Wer das Jubiläumskonzert am vergangenen Sonntag verpasst hat, der hat dazu im Januar noch einmal die Gelegenheit: Der Gospelchor tritt dann mit dem gleichen Programm in der evangelischen Kirche in Rain am Lech auf.

