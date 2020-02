Die Sonne lacht den Aichacher Narren

Plus Beim bunten Treiben am Faschingssamstag haben die Akteure der Paartalia ebenso viel Spaß wie ihre närrischen Gäste. Die Tänzer begeistern auch mit Akrobatik.

Die Sonne lachte der Aichacher Paartalia bei ihrem Faschingstreiben am Samstag auf dem Stadtplatz. Ein Hauch von Frühling war zu spüren, als verschiedene Gastgarden gemeinsam mit den Lokalmatadoren der Paartalia und den Zuschauern kräftig Fasching feierten. Beobachter sprachen von bis zu 700 Besuchern.

Im Vorfeld hatten die Mitarbeiter der Stadt Aichach und die vielen Helfer der Paartalia den Stadtplatz in eine große Bühne verwandelt. Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt. Neben Semmeln mit Bratwurst vom Holzkohlegrill gab es Krapfen und Kiacherl. Dazu wurden verschiedene warme und kalte Getränke angeboten. Bei dem strahlenden Sonnenschein fanden sich zahlreiche Gäste aus Aichach und dem Umland ein, um das närrische Treiben zu verfolgen.

Paartalia-Nachwuchs tanzt "Spuren im Wüstensand"

Zu Beginn des bunten Nachmittags begrüßte Hofmarschall Stefan Dauber die Besucher. Prinz Ulrich I. und Prinzessin Daniela hatten einen großen Korb voller Süßigkeiten für die kleinen Maschkerer vorbereitet. Der Nachwuchs des Gastgebers zeigte als erstes sein Können zum Motto „Spuren im Wüstensand“. Die drei Töchter des ägyptischen Königs feierten zusammen mit jeder Menge Ägypterinnen, einem kecken Krokodil, frechen Räubern und den Göttinnen der Ewigkeit ein Fest im Palast. Beim großen Finale ernteten die 40 Kinder und Jugendlichen jede Menge Applaus. Die Schromlachia aus Schrobenhausen zog es heuer ins Nachbarland Frankreich. Zu ihrer Show „Vive la France“ durften fetzige Rhythmen aus Moulin Rouge und Co. nicht fehlen. Das Prinzenpaar Christian V. und Gisela I. begeisterten mit ihrem tollen Walzer.

Die Tänzer des großen Hofstaats der Paartalia entführten in das Land der Pharaonen und die Mythologie der ägyptischen Gottheiten. Die Show rund um Prinz Ulrich I. und Prinzessin Daniela präsentierte fetzige Choreografien und aufwendige Hebefiguren.

Die Zeller Nachbarn rocken die Bühne

Die Nachbarn aus dem Stadtteil Griesbeckerzell reisten zusammen mit ihrem Prinzenpaar Markus und Katrin über den Großen Teich nach Amerika. Zu bekannten Songs wie Y.M.C.A. von den Village People und einigen Stücke von Queen rockten sie mit ihrer Show „Walk of Fame“ die Aichacher Bühne.

Den Abschluss des Nachmittages bot die Papatalia, die Väter des Paartalia-Nachwuchses. Zum zehnjährigen Jubiläum hatten sie einen Rückblick der vergangenen Jahre mit Auszügen aus früheren Choreografien einstudiert. Beim Finale stieg der sexy Phönix in einem roten Frauendress aus der Asche.

Die Paartalia startet nun in den Faschingsendspurt. Der Kehraus mit feierlicher Beerdigung des Prinzenpaares findet am Dienstag, 25. Februar, in der TSV Halle Aichach statt. Beginn der großen Party ist ab 19 Uhr.

