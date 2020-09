vor 50 Min.

Die Spannung steigt: Wer bekommt den Aichacher Kunstpreis 2020?

Plus Die Corona-Pandemie hat den Kunstverein Aichach vor Herausforderungen gestellt. Aus 227 Bewerbungen hat die Jury 28 Werke ausgewählt. Der Preisträger ist noch geheim.

Von Gerlinde Drexler

Vor besonderen Herausforderungen standen dieses Jahr beim Aichacher Kunstpreis sowohl die Künstler als auch die Jury und der Aichacher Kunstverein als Organisator. Bewerbungen waren nur online möglich, Jury-Beratungen nur auf Distanz. Mit 227 Einreichungen bewegt sich die Zahl im Durchschnitt der vergangenen Jahre, freut sich Vereinsvorsitzender Werner Plöckl. 28 Künstler wählte die Jury aus, die ihre Arbeiten im San-Depot an der Donauwörther Straße präsentieren. Der Kunstpreisträger wird am morgigen Sonntagnachmittag bekannt gegeben.

28 Teilnehmer stellen für den 27. Aichacher Kunstpreis im San-Depot an der Donauwörther Straße aus. Ein Großteil von ihnen sind junge Künstler. Bild: Gerlinde Drexler

Einen langen Atem brauchte der Kunstverein heuer. Im April stand noch nicht fest, ob es überhaupt wieder Ausstellungen oder Veranstaltungen geben würde. Dann folgten vereinsinterne Beratungen, wie und unter welchen Bedingungen der 27. Kunstpreis organisiert werden kann. Im Raum stand zum Beispiel, die Ausstellung im Internet zu präsentieren oder sie komplett erst im nächsten Jahr zu zeigen.

Die Künstler reichten ihre Arbeiten online ein

Die Digitalisierung machte es letztendlich möglich: Die Künstler reichten ihre Arbeiten online ein. Die Befürchtung des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, Jakob Steinberger, dass deswegen die Zahl der Bewerber zurückgehen könne, bewahrheitete sich nicht. Allerdings sei diesmal die Beteiligung von jüngeren Künstlern stärker als in früheren Jahren, so Steinberger.

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, war die einzige Vorgabe an die Jury, die Zahl der ausgestellten Objekte zu reduzieren. Die Ausstellung fällt also etwas kleiner aus. Statt wie üblich rund 50 Arbeiten, sind diesmal nur 28 zu sehen. Der Qualität tut das keinen Abbruch. Steinbergers Eindruck ist: „Wir haben eine außerordentlich gute Ausstellung.“

Das zeigte sich auch an den langen Beratungen der Jury. Dieser gehören Thomas Elsen (Leiter H2 – Zentrum für Gegenwartskunst), Christine Metz (Kunstpreisträgerin 2019), Beate Berndt (Kunstverein Aichach), Notburga Karl (Kunsthistorikerin) und der Künstler Wolfgang Mennel an. Auch nach mehreren Durchgängen seien noch immer sechs Künstler im Rennen gewesen, erzählt Steinberger. „Am Schluss war es eine einfache Geburt.“ Die Jury habe sich einstimmig auf eine Arbeit geeinigt.

Kunstpreis Aichach 2020: Eine Arbeit zum Ausrollen

Zu den jüngsten Künstlern, die ihre Arbeiten ausstellen, gehört Yingying Li. Seit etwa zwei Jahren ist sie in Deutschland und studiert an der Kunstakademie in Nürnberg. Auf einer rund 30 Meter langen Papierrolle hielt sie mit Wasserfarben und Stiften Eindrücke aus ihrem Leben sowie aus Medien fest.

Während Lis Arbeit einfach ausgerollt werden musste, dauerte der Aufbau von Wicky Reindls Installation, die sie mit drei Fototriptychen kombiniert, drei Tage lang. Reindl ist auf der Suche nach der Identität der Frau und deren Selbstverständnis und Gleichbehandlung in der Gesellschaft. In ihrer Arbeit „Invasion auf Aiaia – Insel der Kirke“ greift sie antike Mythen auf.

Rund 30 Meter lang ist die Papierbahn, auf der die Chinesin Yingying Li Eindrücke aus ihrem Leben, aber auch aus den Medien verarbeitet hat. Bild: Gerlinde Drexler

Eine Serie von verschiedenen Objekten aus Aluminium stammt von Olga Golos. Die gebürtige Russin faltete sie aus gleich großen Flächen. Das Stück Steinkohle, das der gebürtige Pole Martin Karl Kufieta als „Edelstein“ präsentiert, steht symbolisch für ein Leben, das er nicht führt. Es steht auch für die Wertschätzung der endlichen Rohstoffe.

Künstlerin Marie Madlen Weber verarbeitet Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterial von Naschereien verarbeitete Marie Madlen Weber zu ihrem Kunstwerk „Umsorgt“. Mithilfe von Hitze wurden die einzelnen Papiere zu einer Art Biwaksack oder Kokon zusammengeschmolzen.

Zu den Künstlern, die bereits bei der Ausstellung „Das kleine Format“ im Köglturm in Aichach ihre Arbeiten gezeigt haben, gehören Verena Friedrich, Albert Coers und Melanie Siegel. Katharina Lehmann, die das großformatige Gemälde „White Strings“ ausstellt, war 2017 die Aichacher Kunstpreisträgerin.

Die Form der Präsentation macht dieses Stück Kohle zum Edelstein. Die Arbeit von Martin Karl Kufieta aus Polen steht für die Wertschätzung der endlichen Rohstoffe. Bild: Gerlinde Drexler

Der mit 2500 Euro dotierte, bayernweit ausgeschriebene 27. Aichacher Kunstpreis wurde von der Stadt Aichach und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein ausgelobt.

Bei der Verleihung des Kunstpreises und der Vernissage am Sonntag ist die Zahl der Besucher beschränkt. Maximal 80 Besucher können gleichzeitig in die Räume im San-Depot. Es kann deshalb zu Wartezeiten kommen. Es gilt Maskenpflicht. Auch heuer können die Besucher wieder ihren Favoriten küren. Der mit 300 Euro bewertete Publikumspreis wird auf der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 25. Oktober, vergeben.

Der Aichacher Kunstpreis in Kürze:

Künstler Im Wettbewerb um den 27. Aichacher Kunstpreis nehmen teil: Kerstin Skringer, Wicky Reindl, Susanne Wagner, Burkard Blümlein, Verena Friedrich, Johanna Schreiner, Albert Coers, Claudia Weber, Martin Karl Kufieta, Yingying Li, Regina Wieser, Anais Cousin, Katharina Velt, Maria Maier, Marie Madlen Weber, Michael Priebe, Katharina Lehmann, Jan Gemeinhardt, Junpei Uchida, Ivo Rick, Eva Lucie Triftshäuser, Ophelia Flassig, Barbara Mechler, Florian Genzken, Olga Golos, Melanie Siegel, Mariella Kerscher und Daniel Man.

Kunstpreis Der Kunstpreis wird am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr verliehen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro dotiert. Zudem wird zum Ende der zugehörigen Ausstellung am Sonntag, 25. Oktober, ein Publikumspreis verliehen. Dazu gehört ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro.

Kunstpreisausstellung Die Ausstellung im San-Depot in der Donauwörther Straße in Aichach ist von Sonntag, 20. September, bis Sonntag, 25. Oktober, jeweils samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie in der Aichacher Museumsnacht am Samstag, 10. Oktober, von 20 bis 24 Uhr.

