vor 51 Min.

Die Stichwahlen im Landkreis sind entschieden

Der Affinger Bürgermeister verteidigt sein Amt mit 63,4 Prozent. In Kühbach liegt Kerscher knapp vor Stefan Schneider. Andreas Wiesner setzt sich in Dasing durch.

Von Christian Lichtenstern und Carmen Jung

Die Entscheidungen der Kommunalwahl sind gefallen: Bei den Stichwahlen im Landkreis wurden gestern Abend die noch offenen Personalien über die Besetzung der Rathäuser in fünf Kommunen geklärt. In Affing setzte sich Amtsinhaber Markus Winklhofer gegen den Zweiten Bürgermeister Gerhard Faltermeier durch. Das war nach den Ergebnissen des ersten Wahlgangs keine Überraschung. Dagegen war die Stichwahl in Kühbach deutlich knapper: Hier gewann Karl-Heinz Kerscher.

In Affing endet die Stichwahl eindeutig

Affing Bürgermeister Markus Winklhofer hat sein Amt erfolgreich verteidigt. Mit 63,4 Prozent der Stimmen ging Winklhofer eindeutig als Sieger aus der Stichwahl hervor. Sein Herausforderer, Zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier, musste sich mit 36,6 Prozent zufriedengeben. Wie wichtig den Affingern die Wahl war, zeigt die hohe Wahlbeteiligung von 76,03 Prozent. Winklhofer reagierte voller Freude auf das Resultat: „Ich bin erleichtert, zufrieden und total dankbar.“ Es zeige, das sein Umgang mit den Menschen doch der richtige sei.

In Kühbach gibt es einen Wahl-Krimi

Kühbach Karl-Heinz Kerscher (Ortsgemeinschaft Kühbach) wird ab Mai Bürgermeister und damit Nachfolger von Hans Lotterschmid in der Marktgemeinde. Kerscher setzte sich gestern in der Stichwahl knapp mit 51,8 Prozent gegen Stefan Schneider (Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach) durch. Der kam auf 48,2 Prozent. Das entspricht in etwa dem Abstand aus dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit vier Bürgermeister-Kandidaten. Kerscher (36,4 Prozent) lag da rund vier Prozentpunkte vor Schneider (32,5 Prozent).

Dasing bleibt in der Hand der Freien Wähler

Dasing Das Bürgermeisteramt in Dasing bleibt in der Hand der Freien Wähler: Andreas Wiesner wird Nachfolger seines Parteifreundes Erich Nagl, der seit 2002 im Amt ist. Der 44-jährige Wiesner setzte sich in der Stichwahl mit 58,1 Prozent gegen Markus Waschka durch. Der ebenfalls 44-jährige CSU-Kandidat musste sich mit 41,9 Prozent zufriedengeben. Die Wahlbeteiligung lag in Dasing bei gut 69 Prozent. Bereits vor zwei Wochen war Andreas Wiesner mit 43,5 Prozent vorne gelegen. Waschka hatte 37,4 Prozent der Stimmen erhalten.

Blick in die Umgebung

Mering Haarscharfes Ergebnis: Florian Mayer ( CSU) hat es mit 50,5 Prozent hauchdünn gegen Stefan Hummel (SPD) geschafft.

Merching Helmut Luichtl (CSU) erhielt 50,8 Prozent – 30 Stimmen mehr als Markus Storch (FW).

Gersthofen Bürgermeister bleibt Michael Wörle (Parteilos), der sich mit 53 Prozent gegen Max Poppe (CSU) durchgesetzt hat.

Schrobenhausen Die Nachbarstadt hat einen neuen Bürgermeister: Harald Reisner (Freie Wähler) gewinnt gegen Amtsinhaber Karlheinz Stephan (CSU) deutlich.

Neuburg Dort wurde wegen der möglichen Corona-Kontamination nicht komplett ausgezählt. Aktuell führt Amtsinhaber Bernhard Gmehling (CSU) mit 59 Prozent.

