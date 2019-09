vor 6 Min.

Die Straße der Ledermacher in Pöttmes

In der Werkstatt von Säcklermeister Ludwig Krammer und seiner Ehefrau Maria in Pöttmes werden die Lederhosen unter anderem zugeschnitten und die Einzelteile zusammengenäht. Die Nähmaschine ist schon jahrzehntealt, läuft aber immer noch reibungslos.

Einst gab es viele Säckler und Gerber. Inzwischen sind sie selten geworden. Doch an der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes gibt es gleich drei von ihnen.

Von Nicole Simüller

Wer Ludwig Krammers Werkstatt betritt, weiß gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Auf all die Schnittmuster an der Wand, die Stapel mit akkurat zugeschnittenen Einzelteilen, den Tisch in der Mitte mit noch mehr Leder und allerlei Werkzeug, das Kruzifix hinter dem Stuhl oder das Sammelsurium an der Wand aus Notizzetteln, Fotos, Maßbändern, Kalendern und unzähligen Erinnerungsstücken aus früheren Jahren und Jahrzehnten. Im Hintergrund läuft Volksmusik.

Hier, in dieser Werkstatt in Pöttmes, hat Ludwig Krammers verstorbener Vater schon gearbeitet. Heute schaut er ihm vom Foto aus über die Schultern. Der Tisch – und nicht nur er – stammt aus seiner Zeit. Krammer übernahm und erweiterte 1993 mit seiner Ehefrau Maria das väterliche Trachtengeschäft mit Säcklerei. Fast ausschließlich Handarbeit ist hier gefragt: Bis zu 30 Stunden dauert es, bis eine maßgeschneiderte Lederhose fertig ist – je nachdem, wie aufwendig die Stickereien ausfallen.

Mit dem Gänsekiel zeichnet Ludwig Krammer die Stickmuster vor

Der Kunde wird zunächst vermessen. Dann zeichnet der Säcklermeister die Umrisse der Grundschnitte auf die Felle. Zwei Stück braucht er für eine Lederhose. Mit Kreide bürstet der 58-Jährige über eine Vorlage mit Löchern und zeichnet das Muster mit einem Gänsekiel und „Gummi arabicum“, einem Pflanzensaft, nach. Das Muster wird überstickt – entweder von Maria Krammer, 55, per Hand oder maschinell von einem anderen Betrieb. Die Vorlagen sind zum Teil sehr alt. Jeder Säckler hat eigene Muster. Darum erkennen die Krammers eine Hose aus ihrer Werkstatt schon von Weitem. Zum Schluss näht Ludwig Krammer die bis zu 30 Einzelteile pro Hose zusammen.

Nicht nur die Muster des Säcklers bestimmen das Aussehen der Hose. Sondern auch die Gegend, in der sie getragen werden. Krammers Kunden kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Hosen, die etwa für das Voralpenland südlich von München bestimmt sind, haben meist auffallend grüne Stickereien.

Länge der Lederhosen ist ein Anhaltspunkt für ihr Alter

Die Länge der Hosen ist ein Anhaltspunkt für ihr Alter. „In den 70er-Jahren waren die Lederhosen sehr kurz. Das waren fast schon Hotpants“, sagt Krammer und lacht. Derzeit gehen sie wieder bis übers Knie – wie die, die er gerade trägt. Von diesen kleineren Modeerscheinungen abgesehen, seien Lederhosen zeitlos, sagt er. Krammer, 15 Jahre Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Pöttmes, sagt von sich: „Ich geh’ überall in Tracht hin. Ich hab’ gar keinen Anzug.“

Manche seiner Kunden kaufen ihre Lederhosen auch für die Arbeit. Einer probiert sein neues Exemplar gerade an. Krammer scherzt: „Na, geht’s mit’m Bauch?“ Er und der Kunde lachen. Viele Lederhosen verkaufen die Krammers an Kunden, die heiraten wollen. Der Preis von – je nach Aufwand – etwa 1000 Euro ist ihnen eine hochwertige Hose wert. Im Gegensatz zu früher legten die Kunden wieder mehr Wert auf Qualität, so Krammer. Die Maßanfertigung von Lederhosen ist ein altes Handwerk – und eines, das immer seltener wird. Rund 20 Säckler gebe es in Bayern nur noch, schätzt Krammer. Ausgerechnet in der 7000-Einwohner-Gemeinde Pöttmes findet sich eine weitere. Sie ist nur wenige Hundert Meter entfernt, ebenfalls an der Von-Gumppenberg-Straße.

Wenn die Maße eines Kunden vorliegen, geht es ans Zuschneiden. Säckler Wolfgang Sperr aus Pöttmes legt die Grundschnitte auf und zeichnet sie auf der Hirschhaut nach. Bild: Nicole Simüller

Wolfgang Sperr: Früher waren Pelze sein Hauptgeschäft

Auch ihr Inhaber Wolfgang Sperr beobachtet eine Rückbesinnung der Kunden auf Tradition: „Bei Brauereifesten und ähnlichen Veranstaltungen sind Lederhosen wieder voll im Trend.“ Auch und gerade bei Jüngeren. Der gelernte Kürschner sagt: „Das hätte man nicht gedacht, dass das noch mal so kommt.“ Früher waren Pelze sein Hauptgeschäft. „Eher nebenbei“, so erzählt der 59-Jährige, habe er einst mit der Anfertigung von Lederhosen begonnen. Heute sind sie neben Jankern, Gehröcken oder Westen sein Hauptgeschäft – insgesamt rund 200 Teile im Jahr.

Für Sperr selbst ist die Lederhose nicht nur aus Berufsgründen Alltagskleidung, sondern auch wegen des angenehmen Tragegefühls, wie er sagt. Während der Wiesn in München steigt in seinem Geschäft die Nachfrage. Dann erwacht wieder die Lust auf eine Lederhose. Seine Kunden stammen nicht nur aus dem Umland. Auch Leute, die in Bayern Urlaub machen, die auf die Wiesn gehen, eine Hütte in Österreich haben oder in Norddeutschland Jagd betreiben, sind darunter. Wer nicht nach Pöttmes fahren kann, bekommt eine Musterhose zugesandt und sagt, wie sein Wunschexemplar aussehen soll.

Thomas Sperr liefert die Rothirschhäute für die Lederhosen

Die traditionellsten, edelsten Lederhosen, die es nach Überzeugung von Wolfgang Sperr gibt, sind aus Sämischleder, aus Rothirschhaut gegerbt. Diese bekommt er überwiegend von seinem Bruder, Thomas Sperr, aus der benachbarten Gerberei. Der 55-Jährige ist der Dritte im Bunde an der Von-Gumppenberg-Straße und beliefert auch die Krammers. Seine Mutter riet ihm einst, Glaser oder Koch zu werden – Berufe, die immer gebraucht würden. Doch Thomas Sperr übernahm die familieneigene Gerberei. Sie ist ihm zufolge seit 1795 dokumentiert.

Einer von vielen Arbeitsschritten in der Gerberei: In der Zurichterei werden die Felle auf einer Seite eingefärbt. Gudrun und Thomas Sperr aus Pöttmes verwenden dafür Blauholz aus Südamerika. Mit der Bürste bringen sie den Naturfarbstoff auf. Bild: Nicole Simüller

Auch sein Großvater war Gerber und betrieb dazu eine kleine Säcklerei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts siedelte er den Betrieb in Pöttmes an. Der Vater habe die Säcklerei eher auslaufen lassen, erzählt Wolfgang Sperr. „Damals waren Lederhosen nicht modisch.“ In seiner Kindheit sei, wer in Lederhosen steckte, als „Bauernbub“ verunglimpft worden. Heute dagegen bekommen Sperr und seine drei Mitarbeiterinnen Fotos von Kunden, die in Lederhosen geheiratet haben. Sperr nimmt das als Bestätigung: „Am meisten freut uns, wenn die Kunden erkennen, was eine schöne Arbeit ist, und sie mit Stolz tragen.“

Viele Dutzend Mal hat der Gerber ein Fell in der Hand

Bis dahin ist viel Arbeit nötig. Mit Tran gerbt Thomas Sperr die Felle in einem monatelangen Prozess; danach werden sie von Hand auf einer Seite eingefärbt und immer wieder geschliffen. Viele Dutzend Mal haben er und seine Ehefrau Gudrun, 52, eine Haut in der Hand, bis sie zur Lederhose verarbeitet werden kann. Auch in der Säcklerei folgen unzählige Arbeitsschritte. Bereits in der Gerberei fällt bis zu einem halben Jahr Lieferzeit an, in den beiden Säcklereien sind es noch einmal vier bis zwölf Monate. Wolfgang Sperr sagt daher: „Eine Lederhose ist ein längerfristiges Projekt.“

Lesen Sie dazu auch Ein Ort, drei Betriebe: Pöttmes ist eine Lederhosen-Hochburg

Themen folgen