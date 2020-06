vor 10 Min.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft zeigt Flagge

Ortsverein nimmt Arbeit wieder auf und will Denkmal im Aichacher Stadtpark sanieren. Vorträge ab September

Mit Optimismus sieht die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) Aichach der Nach-Corona-Zeit entgegen. Vor den Ausgangsbeschränkungen wurden noch der Abschluss der Generalsanierung der Heimatstube in der alten Mädchenschule und die Eröffnung der Beratungsstelle für Migranten gefeiert, bevor die Arbeit eingestellt werden musste. Aber zwischenzeitlich wurde ein vielseitiges Programm für das zweite Halbjahr erstellt.

Die Sudetendeutschen zeigen jetzt auch Flagge. Als Gruß an die Besucher während der Landesausstellung soll die sudetendeutsche Fahne dauerhaft vor der Einrichtung in der Martinstraße wehen. Mit interessanten Referenten und Themen will der Verband nicht nur den eigenen Mitgliedern einen Zuwachs an Wissenswertem ermöglichen, sondern auch Interessenten aus den anderen Vertreibungsregionen ansprechen. „In der Landsmannschaft sollen sich alle Heimatvertriebenen und ihre Nachkommen sowie an der Geschichte interessierte Mitbürger wohlfühlen und aktiv einbringen können.“ So sieht Gert-Peter Schwank, Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die künftige Verbandsarbeit. „Jeder, der daran interessiert ist, dass die ostdeutsche Geschichte und die Kultur der einstigen deutschen Siedlungsgebiete nicht in Vergessenheit geraten, ist eingeladen, sich uns anzuschließen.“

Den Auftakt der allmonatlichen Zusammenkünfte immer freitags bildet am 18. September ein Vortrag von Bernhard Fackelmann, Münchener Kreisvorsitzender der Banater Schwaben, unter dem Thema „Einwanderung der Deutschen und deren Geschichte im Banat“. Am 16.Oktober wird Horst Penthaler darüber berichten, wie die Ungarn-Deutschen in Oberbernbach eine neue Heimat gefunden haben. Ines Reinhold von Drüben, Rechtsanwältin und Landesvorsitzende der Pommern, schildert am 13. November die 13 Fluchtversuche ihrer Familie und deren Zwangsausweisung aus der DDR. Unter dem Motto „Winterzauber im Wittelsbacher Land“ wird Hans Peter aus Obermauerbach am 11. Dezember die Mitglieder mit Geschichten aus der alten und neuen Heimat auf Weihnachten einstimmen. Armin Schindler hält am 15.Januar einen Diavortrag „Berlin – Bilder einer Hauptstadt nach der Wende“, Franz Siegert spricht am 12. Februar zu Impressionen aus dem Böhmischen Bäderdreieck und Prag.

Alle Veranstaltungen finden um 15 Uhr im Gasthof Specht in Aichach statt. Nachgeholt und zusammengelegt werden die Jahreshauptversammlungen 2020 und 2021. Am 12. März werden auch Neuwahlen durchgeführt. Als nächstes größeres Projekt hat die SL die Sanierung des Anton-Günther-Denkmals im Stadtpark im Auge. (AZ)

Themen folgen