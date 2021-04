Die Vorfreude auf den Urlaub hilft im Corona-Alltag

Plus Viele Menschen brauchen die Hoffnung daran, dass die Corona-Zahlen im Sommer besser werden und Urlaubsreisen ohne große Auflagen möglich sind.

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen scheint es sich momentan fast zu verbieten, an Urlaub im Ausland oder auch in Deutschland zu denken. Aber: Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist schließlich gerade in tristen Zeiten wichtig. Und so dürfen wir uns die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass im Sommer alles besser wird, die Inzidenzen sinken und Reisen ohne große Auflagen möglich sind.

Natürlich wird Corona im Sommer noch nicht verschwunden sein. Deshalb wird auch jede Reise ein gewisses Risiko darstellen. Aber das tut auch ein Besuch im Supermarkt oder in der Eisdiele vor Ort. Es ist wichtig, dass die Hygieneregeln auch im Urlaub eingehalten werden und nicht über die Stränge geschlagen wird, weil wir eine Auszeit vom Corona-Alltag brauchen. Das Virus macht leider keine Pause. Vorsicht ist im Urlaub genauso angesagt wie zu Hause.

Im Urlaub neue Kraft tanken

Aber der Urlaub kann und wird helfen, neue Kraft zu tanken. Falls nötig, für neue Beschränkungen und neue triste Tage im Herbst und Winter. Bestenfalls ist dies aber nicht mehr notwendig und wir brauchen schon jetzt all unsere Kraft, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Dann kann die Vorfreude auf all das Schöne helfen, das uns im Sommer erwartet. Und das ist nicht zuletzt ein schöner Urlaub.

Lesen Sie dazu auch unseren Artikel:

Wenig Arbeit: Reisebüros in Aichach hoffen auf den Sommerurlaub