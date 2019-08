vor 3 Min.

Die Waldstraße in Algertshausen bekommt einen Gehweg

Die Waldstraße in Algertshausen soll zwischen den Hausnummern 9 und 21 einen Gehweg bekommen.

Für Fußgänger gibt es in Algertshausen bald mehr Sicherheit durch einen Gehweg. Zwei andere Projekte in Aichach lehnte der Bauausschuss aber ab.

Die Waldstraße war in der Bürgerversammlung im Aichacher Stadtteil Algertshausen ein großes Thema. Zwischen den Hausnummern 9 und 21 ist die Straße sehr kurvig, unübersichtlich und für Fußgänger wegen des fehlenden Gehwegs gefährlich, hieß es. Dieser Gehweg wird jetzt von der Hausnummer 9 bis 21 gebaut, berichtete Helmut Baumann, stellvertretender Bauamtsleiter, im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

Nach der Bürgerversammlung hat die Stadt zusammen mit der Polizei bei der Verkehrsschau Ende Juni die Situation vor Ort geprüft, so Baumann. Ergebnis war, dass ein Gehweg die Situation erheblich verbessern würde. Ab der Hausnummer 21 gibt es nach Westen bereits einen Gehweg. Von der Hausnummer 9 ab wird auf einer Länge von rund 145 Metern ein durchgehend 1,50 Meter breiter Gehweg gebaut. Die Kosten betragen etwa 23000 Euro.

Bauausschuss Aichach: Bürgermeister hat dem Projekt zugestimmt

In Teilbereichen wird laut Baumann geringfügig Grunderwerb notwendig sein. Die beiden betroffenen Grundstückseigentümer und Bauherren der Neubauten in dem Bereich haben laut Baumann bereits zugestimmt. Sie hätten darum gebeten, den Gehweg bald zu bauen, damit die Außenanlagen und Pflasterungen dort fertiggestellt werden können.

Wie Bauman berichtete, hat der Bürgermeister dem Projekt mit Blick auf die Verbesserungen der Verkehrssicherheit kurzfristig zugestimmt. Den Gehweg will die Firma Schelle im Rahmen der Straßenunterhalts- und Kleinmaßnahmen noch vor Ende der Sommerferien bauen.

Algertshausen: Stützmauer abgelehnt

Abgelehnt hat der Bauausschuss den Bau einer Stützmauer an der Waldstraße in Algertshausen. Auf dem Grundstück wurde ein Doppelhaus gebaut. Wegen der topographischen Lage des Grundstücks steht das Kellergeschoss nach Süden hin frei. An der Ostseite wurde laut Baumann bereits bis nahe zur Grundstücksgrenze aufgefüllt. Die dort vorgesehene, 30 Meter lange Stützmauer würde das Nachbargrundstück um 1,80 bis 2,50 Meter überragen. Auf der Wand war zudem noch ein 1,10 Meter hoher Zaun vorgesehen. Im Bebauungsplan ist allerdings neben den Baugrenzen festgesetzt, dass die Geländehöhen einzuhalten sind. Städtebaulich sei die Mauer nicht vertretbar, war sich der Ausschuss einig.

Lagerfläche abgelehnt

Ebenfalls einstimmig abgelehnt hat der Bauausschuss einen eingezäunten Lagerplatz bei Gallenbach, wo Material für eine Kabelbaufirma gelagert werden sollte. Auf dem fast 3900 Quadratmeter großen Grundstück sollten gut 2300 Quadratmeter als Lagerfläche aufgeschottert und mit einem zwei Meter hohen Zaun umgeben werden. Das Grundstück liegt allerdings im Außenbereich, ist als landwirtschaftliche Fläche dargestellt und zudem ein Schutzgebiet im Sinne des Naturrechts. Nach Westen grenzt ein Wald an, für den der Aufbau eines gestuften Waldmantels aus Laubgehölzen vorgesehen ist. (bac)

