09:30 Uhr

Die Wellbappn kommen nach Pöttmes

Die Familie Well ist in der Kabarettszene bekannt. Am Freitag, 14. Februar, treten die Wellbappn in Pöttmes auf.

Hansi Well und seine Wellbappn treten im Februar mit ihrem Programm „Didl-Dudl“ in Pöttmes auf. Die Texte kommen überwiegend vom Papa. Wo es Karten gibt.

Von Vicky Jeanty

Die Wells schlagen in Pöttmes auf. Beim Ochsnwirt zeigen Hansi Well und seine Wellbappn am Freitag, 14. Februar, dass sich die Musikalität der Well-Dynastie samt der angriffslustigen Bissigkeit auf die Nachkommenschaft vererbt hat.

Vor drei Jahren gastierten die Bappn samt Papa bereits einmal in Pöttmes. Für Hansi Well, der noch in Willprechtszell im Schulhaus aufgewachsen ist, ist Pöttmes bekanntes Terrain und er freut sich besonders auf diesen Auftritt. Vor 40 Jahren gründete Hansi mit seinen Brüdern Michael und Christoph die Biermösl Blosn, für die er mit anderen Kabarett-Koryphäen die Programmtexte schrieb. Vor etlichen Jahren lösten sich die Blosn auf und die Väter griffen zu den eigenen Nachkommen. Hansi Well entschied sich für die „Wellbappn“. Ihr neues Programm haben sie „Didl-Dudl“ genannt, vielleicht ein humoristischer Wink Richtung Loriots legendärer Schulstunde übers Jodeln.

Hansi Wells Kinder sind großartige Musiker

Hansi Wells Kinder Sarah, Tabea und Jonas, alle unter 20, erweisen sich in jeder Beziehung als würdige Well-Nachkommen. Sie können großartig musizieren – von Akkordeon über Alphorn, Cello, Mandoline und Ukulele. Die Texte stammen überwiegend vom Papa, vertont wird gemeinsam. Der kabarettistische Stoff geht ihnen nicht aus: Die Bappn können die Bappn nicht halten. Zuletzt gab es mehrere Preise.

Vorstellung Die Vorstellung findet im Gasthof Ochsnwirt in Pöttmes statt, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Schreibwarengeschäft Bernd Schlaegel, Telefon 08253/238, und an der Abendkasse.

