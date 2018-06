15.06.2018

Die Winters feiern „Goldene“

Ihre goldene Hochzeit haben Anna und Gebhart Winter aus Eisingersdorf gefeiert. Dazu begrüßten sie viele Gratulanten im Aindlinger Ortsteil. Im Jahre 1968 heirateten Anna und Gebhart Winter zunächst standesamtlich. Diese Trauung nahm der damalige Bürgermeister der eigenständigen Gemeinde Pichl, Franz Seemüller, vor. Die kirchliche Hochzeit fand dann in Thierhaupten statt, denn von dort stammt Anna Winter. Das junge Paar zog in ein kleines Haus in Eisingersdorf. 1978 bezog das Paar sein heutiges Haus, das direkt am Bach liegt.

Die Winters freuen sich immer wieder auf ihre Reisen mit dem Wohnmobil. Damit waren sie schon in Norwegen, aber auch kleinere Trips sind immer wieder drin. Außerdem wandern beide gern, sind viel mit dem Rad unterwegs und treiben Sport. Ein weiteres Hobby ist ihr großer Garten, den sie mit viel Liebe angelegt haben.

Aus der Ehe von Anna und Gebhart Winter stammen zwei Kinder. Auch die vier Enkel schauen immer wieder vorbei. Aindlings Bürgermeister Tomas Zinnecker brachte die Glückwünsche des Marktes und einige Geschenke mit. (joki)

