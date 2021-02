vor 2 Min.

Die erste Corona-Mutation in Aichach ist ein Alarmsignal

Plus Erstmals ist eine Corona-Mutation an der Klinik in Aichach aufgetaucht. Landrat Metzger spricht von einem Alarmsignal. Die Entdeckung war kein Zufall.

Von Carmen Jung

Die Nachricht der Kliniken an der Paar hat sich am Dienstagvormittag wie ein Lauffeuer verbreitet: Erstmals ist eine Corona-Mutation bei einem Patienten des Aichacher Krankenhauses nachgewiesen worden. Es ist noch nicht klar, um welche Art von Mutation es sich dabei handelt. Der Patient ist in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Die Verantwortlichen der Kliniken an der Paar, des Gesundheitsamtes und des Landratsamtes reagieren mit Besorgnis, aber auch erhöhter Aufmerksamkeit auf die neue Entwicklung.

Der Patient wurde vergangene Woche in der Aichacher Klinik aufgenommen

Der Patient war vergangene Woche mit einer Covid-19-Infektion in Aichach aufgenommen worden. Dass seine Erkrankung auf eine Mutation zurückgeht, wurde laut Mitteilung der Klinik mit einem speziellen PCR-Test festgestellt. Dieser war zusätzlich durchgeführt worden. Nicht aus Zufall oder wegen eines etwaigen Verdachts: sondern aus Routine. Die Tests haben die Kliniken an der Paar vor zehn Tagen eingeführt, erläutert Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer auf Anfrage unserer Redaktion. Er war längst überzeugt, dass die veränderten Viren schon hier sein könnten, aber nur nicht erkannt würden. Gerade die rasante Ausbreitung der Infektionen am Friedberger Krankenhaus haben ihn, wie er erzählt, in dieser Einschätzung bestätigt. Deshalb führten die Kliniken die zusätzlichen Tests bei allen Covid-19-Patienten ein.

Die Tests erkennen die neuen sogenannten N501Y-Varianten des Virus. Davon gibt es drei: die britische, die südafrikanische und die brasilianische Variante. Der Test lässt zwar keine Differenzierung zu, schlägt aber an, wenn eine der drei Varianten zutrifft. Ein frühes Erkennen ist extrem wichtig. "Wir leben von Akutentscheidungen", schildert Mayer.

Hubert Mayer ist Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Bild: Christian Lichtenstern (Archivbild)

Nach Auskunft von Mayer ist der Zustand des betreffenden Patienten stabil. In Aichach wurde er intensiv behandelt, konnte aber nicht auf die Intensivstation verlegt werden. Denn die acht Betten dort sind voll belegt. Das ist seit Oktober nahezu durchgehend der Fall. Zunächst hatte die Aichacher Klinik zum Teil noch Patienten von außerhalb übernehmen können, inzwischen muss sie eher andere Kliniken um Aufnahme bitten. Deshalb wurde der betreffende Patient in eine andere Klink verlegt, in welche, wird nicht bekannt gegeben, um dessen Identität zu schützen. In der Mitteilung wird aber betont: "Die aufnehmende Klinik wurde über die vorliegenden Ergebnisse informiert."

Jetzt wird das Personal an der Aichacher Klinik untersucht

Die Kliniken haben außerdem Untersuchungen des Personals veranlasst, das mit dem Patienten zu tun hatte. Es wird versichert, dass dessen Behandlung "bei Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes unter Vollschutz" erfolgt sei. Gefährlich, so Mayer, seien nicht die positiven Patienten, gefährlich seien vor allem diejenigen, von denen man es nicht wisse.

Besorgnis über die neue Entwicklung kann der Geschäftsführer dennoch nicht verbergen. "Ich lehne mich nicht entspannt zurück", sagt Mayer. Denn Mutationen können schneller um sich greifen. "Wir müssen fast damit rechnen", sagt Mayer. Wie reagieren die Kliniken auf diese neue Herausforderung? Punktuell wurde laut Geschäftsführer das Hygienekonzept noch einmal verschärft. Doch schon vorher habe man "so gearbeitet, dass da nichts passieren dürfte". Allerdings habe die Realität inzwischen gelehrt, dass es sich um eine neue Qualität in der Pandemie handle. Es bleibe der eigene Anspruch, Mitarbeiter und Patienten bestmöglich zu schützen und Letztere bestmöglich zu behandeln.

Landrat Klaus Metzger spricht von einem Alarmsignal

Noch am Montag hatte Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, erklärt, es sei wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine der Mutationen auch den Landkreis erreiche. Damit rechnete auch Landrat Klaus Metzger. Dass das nun aber "in dieser Unmittelbarkeit" der Fall ist, das "gibt einem schon zu denken". Er spricht von einem Alarmsignal. Die Konsequenz daraus? Metzger betont: "Wir müssen noch viel vorsichtiger sein" und die Schutzmaßnahmen konsequent umsetzen. Das gelte für alle.

Wer hatte mit dem betroffenen Patienten Kontakt?

Das Gesundheitsamt setzt sich derzeit mit der Kontaktnachverfolgung des betreffenden Patienten auseinander. Laut Müller "schaut das Gesundheitsamt sich diesen Fall insgesamt schon genauer und länger an". Dabei geht es vor allem um die Frage, wer als enge Kontaktperson eingestuft werden muss. Womöglich gibt es am Mittwoch weitere Informationen dazu.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Christina Haubrich aus Merching, fordert noch am Dienstag standardmäßig die speziellen PCR-Tests, wie sie die Kliniken an der Paar eingeführt haben. "Wir müssen alles daransetzen, dass die Veränderungen des neuartigen Coronavirus frühzeitig entdeckt werden", so Haubrich. Es gehe darum, die Verbreitung in der Bevölkerung zu verhindern.

