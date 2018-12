05:00 Uhr

Die ersten Türchen am Rathaus in Aichach sind geöffnet

Der Nikolaus macht mit Christkind und Bürgermeister den Anfang am Rathausadventskalender in Aichach

Für die Jüngsten ist das Öffnen des ersten Fensters am Rathausadventskalender und das Verteilen von Süßigkeiten aus dem Korb des Nikolauses alle Jahre wieder eine spannende Sache. Heuer war wieder eine große Schar von Kindern mit ihren Eltern gekommen, als der Nikolaus auf das Christkind und seinen Engeln am Aichacher Rathaus traf. Nikolaus Franz Achter hatte, bevor er mit der Verteilung der Süßigkeiten an die Mädchen und Buben begonnen hatte, lustige Adventsgeschichten parat.

Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte daran, dass der Adventskalender allgemein eine lange Tradition im Raum hat und das Warten auf das Christkind verkürzt. Er betonte, dass der Aichacher Adventskalender am Rathaus einzigartig sei. Bereits zum 22 Mal in Folge gibt es den Adventskalender am Rathaus in diesem Jahr. Er sei ein wichtiger Teil des Weihnachtsmarktes und der Vorweihnachtszeit in Aichach. Der Bürgermeister lobte besonders das Engagement der großen und kleinen Künstler: So hätten Schulen in diesem Jahr richtige Kunstwerkegeschaffen.

Lob und Dank gab es bei dieser Gelegenheit auch für die Schulleiter und Lehrer, Bauhofmitarbeiter, Polizisten, Musikschüler und die Mitarbeiter des Info-Büros und für die Nikoläuse Franz Achter und Stefan Pretz. Den Kindern rief der Bürgermeister zu: „Mit euch wird der Rathausadventskalender erst so richtig lebendig“. (ech)

Themen Folgen