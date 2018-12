15.12.2018

Die gute alte Zeit

„Königlich bayerisches Amtsgericht“ verhandelt in Zahling. Heiterer Einakter eröffnet acht Theaterabende

Von Konstantin Kohler

Zum Ausflug in die „gute alte Zeit“, als die Burschen noch schneidig und die Madln noch fesch waren, laden die Zahlinger Theaterspieler ein. Eine Episode des „Königlich bayerischen Amtsgerichts“ steht in dieser Saison auf ihrem Programm, eine handfeste zudem: In „Die drei heiligen Madeln“ müssen sich schlagkräftige Damen vor dem Richter verantworten, weil sie einem trinkfreudigen Ehemann mit angeblich himmlischer Unterstützung den Biergenuss austreiben wollten... Am Wochenende wurde Premiere gefeiert.

Der heitere Einakter aus der Feder von Georg Lohmeier eröffnet die insgesamt acht Theaterabende bis zum 25. Dezember. Rund 70 Mitwirkende gestalten das Gaudium, davon 32 im Scheinwerferlicht. Traditionell spielt man in Zahling nicht einen abendfüllenden Dreiakter, sondern mehrere Einakter und Sketche, sodass vergleichsweise viele Darsteller zum Einsatz kommen können.

Denn an Nachwuchs fehlt es nicht im Ort. Kinder und Jugendliche werden in speziell für sie ausgesuchten Stücken an das Laienschauspiel herangeführt. Sie können sich dort ausprobieren und wachsen so in die Welt des „großen Theaters“ hinein. In diesem Jahr haben Erika Lang, Claudia und Werner Nodlbichler ein eigenes kleines Stück geschrieben, mit dem die Teenager das Publikum begrüßten. Knapp drei Stunden dauern die Theaterabende unter der Spielleitung von Erika Lang. Neben der Amtsgerichtverhandlung wird der schräge Bauernschwank „Sepp, der Superknecht“ gegeben und die Komödie „Die Nacht der Nächte“. Zu hören sind auch die neuesten Lieder des Zahlinger Couplet-Duos De dumma Deifi. Im Hintergrund arbeiten nahezu 40 Personen beim Bühnenbau, in der Maske oder im Organisationsteam. Die Aufführungen sind bewirtet von den ehrenamtlichen Helfern des Bürgerhaus-Vereins.

Die weiteren Spieltermine sind weitgehend ausverkauft. Wenige Restkarten gibt es noch für Samstag, 22. Dezember, um 19 Uhr unter Telefon 08205/601091.

