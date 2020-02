Die marode Treppe zur Burgkirche bleibt erhalten

Plus Die Stadt Aichach saniert das Bauwerk zwischen Unter- und Oberwittelsbach. Wenn das Wetter mitmacht, soll sie bis zur Landesausstellung fertig sein.

Den Unterwittelsbachern bleibt ihre kurze Verbindung über eine Treppe zur Burgkirche in Oberwittelsbach nun doch erhalten. Im Zuge der Vorbereitungen für die Bayerische Landesausstellung hatte es so ausgesehen, als ob die Treppe aus Gründen der Verkehrssicherheit geschlossen werden müsste. Das Thema hat zahlreiche Unterwittelsbacher bewegt. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

Gestern Nachmittag teilte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann mit, dass die Stadt die Treppe saniert und die Verkehrssicherung übernimmt. Seit vielen Jahren gibt es schon eine Treppe von Unterwittelsbach kommend hinauf zum Burgplatz Oberwittelsbach und der Kirche Maria vom Siege. Doch das Bauwerk ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Nachdem die Stadt Aichach für die Bayerische Landesausstellung einen Themenweg von Unter- nach Oberwittelsbach ausschildert und am Burgplatz einen Infopfad einrichtet, wird nun auch die alte Treppe saniert, wie Bürgermeister Habermann in einer Pressemitteilung bekannt gab. Eine Vereinbarung mit dem Bistum Augsburg als Besitzer des Waldgrundstücks wird gerade vorbereitet.

Weg von Oberwittelsbach nach Unterwittelsbach

„Die Unterwittelsbacher können weiterhin auf direktem Weg zur Burgkirche gelangen. Und das künftig auch auf einer verkehrssicheren Treppe“, freut sich Bürgermeister Habermann, dass nun eine Lösung gefunden wurde. Die Stadt Aichach trägt die Kosten für die Sanierung und übernimmt die Verkehrssicherung.

Der Fußweg nach Unterwittelsbach Bild: Manfred Zeiselmair (Archiv)

Das Bauamt bereitet gerade die Ausschreibung für die Sanierung der Treppe vor. Auch die Arbeiten für den neuen Themenweg mit dem Infopfad am Burgplatz sind am Laufen, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert bestätigt. Ziel ist es, die Treppe bis zu Beginn der Bayerischen Landesausstellung instand zu setzen. Ob es gelingt, hängt nicht zuletzt von der Witterung ab. Alternativ können Spaziergänger und Wanderer aber auch über einen weiteren, stufenlosen Weg, der derzeit ausgebaut wird, auf den Burgplatz gelangen. (AZ)

