18.12.2018

Die mobile Fahrradschule ist da

Kreisverkehrswacht stellt neuen Anhänger für die Radlführerscheinprüfung vor

Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg nimmt den neuen Anhänger Fahrradschule in Betrieb. Dank der Unterstützung von Sponsoren können damit möglichst viele dritte und auch zweite Klassen der Grundschulen im Wittelsbacher Land mit dem Fahrrad im sogenannten Schonraum üben. Das Angebot der Verkehrswacht dient als Vorstufe und Ergänzung zum Radlführerschein in der Jugendverkehrsschule (JVS) in der 4. Klasse.

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck, sagte: „Die Praxis zeigt ja, dass die Kinder mit sehr unterschiedlichem Leistungsvermögen zur JVS kommen.“ Er will mit seiner Verkehrswacht dafür sorgen, dass die Kinder rechtzeitig auf die Übungsschritte, die in der Jugendverkehrsschule gefordert werden, vorbereitet werden können. Im Beisein von Landrat Klaus Metzger, dem Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann, Schulamtsdirektorin Carola Zankl, dem Bezirksvorsitzenden der Verkehrswacht, Günter Schön, und den beiden Verkehrserzieherinnen der Polizei, Carola Honisch und Manuela Haack, konnte jetzt die Fahrradschule offiziell in Betrieb genommen werden. Neben zehn Fahrrädern gehören auch eine Wippe, ein Schrägbrett, Pylonen und weitere Übungsutensilien zur Grundausstattung des neuen Anhängers.

Die positive Resonanz ihres Spendenaufrufes habe sie sehr gefreut, erklärten Helmut Beck, Manfred Losinger und Ernst Christoph Schmid, die jetzt den Sponsoren das Ergebnise präsentierten. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Stadtsparkasse Augsburg, Augusta-Bank, Juzo, Auto Braune, Solutec Lackiertechnik, Klaus-Bau, Schlagmann, IB Mayr, Haimer, Zweirad Pfundmeir, IB Merz, Zenker Backformen sowie Anhänger Schweizer sorgten für die Finanzierung der rund 12000 Euro-Anschaffung. Nach einem kurzen Probebetrieb mit Vorstellung in der Verkehrslehrerkonferenz ist der Anhänger von der zwölften bis zur 30. Kalenderwoche 2019 ausgebucht. Schulamtsdirektorin Zankl nutzte die Gelegenheit, ebenso wie Landrat Klaus Metzger der Kreisverkehrswacht für ihren Einsatz für mehr Verkehrssicherheit zu danken. (AN)

Themen Folgen