Die neue Magnus-Fahne für die Pfarrkirche ist da

Plus Auch eine Figur des Heiligen wurde in Kühbach restauriert. Am Sonntag wird die Fahne des Kirchenpatrons in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus gesegnet.

Von Helene Monzer

Festtag in Kühbach: Am Sonntag, 6. September, feiert die Pfarrei ihren Kirchenheiligen Magnus. Der Gottesdienst mit Segnung der neuen Magnus-Fahne und der restaurierten Magnus-Figur am Eingangsportal durch Pfarrer Paul Mahl beginnt um 9.45 Uhr.

Lange Zeit lag die mehr als 100 Jahre alte Vorgängerfahne unbeachtet im Fundus der Kirche. Eine Restaurierung war wegen des schlechten Zustandes nicht mehr möglich, sodass von der Kirchenverwaltung eine neue Fahne in Auftrag gegeben wurde. In Gestaltung und Farbe ist sie weitgehend dem alten Magnus-Banner nachempfunden. Das Bildnis des Heiligen Magnus, eine wertvolle Samtmalerei, blieb erhalten und wurde auf die jetzige Fahne übertragen.

Die Neuerstellung übernahm die Fahnenstickerei Kössinger aus Schierling. Die Kosten beliefen sich auf etwa 3700 Euro. Durch Zuwendungen von der Gemeinde, von Kühbacher Banken und Firmen, Vereinigungen und Privatpersonen konnten davon insgesamt 1750 Euro übernommen werden.

Die Witterung hat der Magnus-Figur stark zugesetzt

Auch die Magnus-Figur über dem Haupteingang der Kirche bedurfte dringend einer Restaurierung. Witterungseinflüsse hatten ihr in den letzten Jahrzehnten stark zugesetzt. Die Wiederherstellung wurde von Restaurator Axel Wieland aus Bachern durchgeführt. Die Kosten beliefen sich auf 2000 Euro – die Pfarrei trug sie alleine.

Die Magnus-Figur über dem Haupteingang der Kirche wurde saniert. Bild: Helene Monzer

Sowohl die Magnus-Darstellung als auch das Bild auf der Fahne zeigen den Heiligen Magnus, wie er mit seinem Krummstab einen Drachen besiegt. In der christlichen Tradition wird damit der Sieg über das Böse bildlich ausgedrückt. Eine weitere Darstellung des Heiligen ist in der Kühbacher Kirche auf dem Hochaltar-Bild zu sehen.

