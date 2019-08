Dieb bricht Akku-Ladestation am Aichacher Stadtplatz auf

Zwei Ladestationen hat die Stadt Aichach am Stadtplatz aufgestellt: am Oberen und am Unteren Tor (siehe Archivfoto). Nutzer können hier den Akku ihres E-Bikes aufladen oder ihre Smartphones beziehungsweise Zusatzakkus für Tablet-PCs. Ein Dieb brach nun die Ladestation am Oberen Tor auf. Unser Archivfoto von 2017 zeigt Wolfgang Ostermair vom Liegenschaftsamt und Michael Thalhofer vom Bauamt nach der Eröffnung der Ladestation.

Bild: Carmen Jung (Archiv)