vor 32 Min.

Dieb stiehlt Kinderrucksack mit zwei Handys

Zwei Mobiltelefone befinden sich in einen silbernen Kinderrucksack, den ein Dieb am Freitag am Spielplatz in Oberbernbach gestohlen hat. Das ist nicht alles.

Die Aichacher Polizei meldet den Diebstahl eines Kinderrucksacks am Freitag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Darin befanden sich zwei Mobiltelefone. Die Polizei beziffert den Diebstahlschaden auf über 400 Euro.

Ein Unbekannter hatte den kleinen, silbernen Rucksack am Freitag gegen 13 Uhr am Kinderspielplatz an der Hauptstraße gestohlen. Neben den Handys befand sich darin auch der Haustürschlüssel eines elfjährigen Mädchens. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0.

