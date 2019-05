15:58 Uhr

Diebe erbeuten 11 000 Euro in fünf Firmen im Industriegebiet

Mehrere Einbrüche hat es am Freitag im Kühbacher Industriegebiet gegeben. Diebe haben 11 000 Euro in fünf Firmen gestohlen.

Von Eva Treder

Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in insgesamt fünf Firmen im Kühbacher Industriegebiet um die Daimler- und Dieselstraße eingestiegen. Nach Angaben der Polizei Aichach hebelten sie die Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Sie durchsuchten Schreibtische und Schränke, offenbar auf der Suche nach Bargeld.

Polizei: Tresor aus Verankerung gerissen

In einem Gebäude wurde ein Tresor aus der Verankerung gerissen und aufgebrochen. Die Täter richteten bei ihren Einbrüchen insgesamt einen Sachschaden von circa 10 000 Euro an. Insgesamt stahlen sie Bargeld in Höhe von 11 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/898911.

