vor 24 Min.

Diebe stehlen 600 Kilo schweren Rüttler

In Pöttmes wird die Schrobenhausener Straße saniert. Von der Baustelle haben Unbekannte übers Wochenende eine 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen.

Diebe stehlen eine Rüttelplatte von der Baustelle der Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Sie müssen gut ausgerüstet gewesen sein.

Eine teure Rüttelplatte haben unbekannte Diebe von der Baustelle der Schrobenhausener Straße in Pöttmes gestohlen. Laut Polizei Aichach wurde der Diebstahl zwischen Sonntag um 6.30 Uhr und Montag um 8 Uhr begangen. Die gelbe Rüttelplatte der Marke Wacker ist etwa 600 Kilogramm schwer und hat einen Wert von rund 10000 Euro. Die Rüttelplatte stand auf einem Grünstreifen zwischen der Schiller- und der Goethestraße und muss wegen ihres des hohen Gewichts mit schwerem Gerät auf einen Lastwagen oder Anhänger geladen worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Diebe eines Baggers, eines Krans oder einer sonstigen Hebevorrichtung bedienten. Hinweise werden an die Polizei Aichach, 08251/8989-11, erbeten. (AN)

Themen Folgen