08.07.2018

Diebe stehlen in Pöttmes Stromverteilerkasten

In fünf Haushalten fällt der Strom deswegen aus. Die Aktion war laut Bayernwerk-Sprecher hochgefährlich – nicht nur für die Täter

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Pöttmes in der Unterfeldstraße einen Stromverteilerkasten der Bayernwerke abgebaut und entwendet. Das meldet die Polizei.

Der Stromverteilerkasten ist hellgrau und 1,50 Meter auf einen Meter groß. Folge des Diebstahls war, dass einige Häuser in der Umgebung kurzzeitig ohne Strom waren. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.

Wie Maximilian Zängl, Pressesprecher von Bayernwerk, auf AN-Anfrage berichtet, wurde gegen 4 Uhr morgens wegen des Stromausfalls ein Servicetechniker verständigt. Er schaute vor Ort nach dem Rechten – und stellte fest, dass der Stromverteilerkasten nicht etwa beschädigt, sondern weg war. Er schaltete eine Dienstleistungsfirma ein, die einen neuen Verteilerkasten installierte. Gegen sechs Uhr früh war der Strom wieder da. Betroffen waren lediglich fünf Haushalte. Wie Zängl sagt, war der Stromverteilerkasten „verblüffend sauber abgebaut“.

Dabei waren die Diebe wegen der stromführenden Teile „extrem gefährdet“, wie er betont. Hochgefährlich war die Aktion laut Zängl aber nicht nur für die Diebe: Ohne den Schutz durch den Verteilerkasten lagen die unter Strom stehenden Verbindungsstücke frei am Boden. Für zufällig vorbeikommende Menschen hätte das sehr gefährlich werden können, so der Pressesprecher. Was die Diebe mit dem Stromverteilerkasten vorhaben, kann sich auch Zängl nicht erklären. „In der Form haben wir das in der Region noch nicht erlebt“, sagt er.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Verteilerkastens geben kann, soll sich bei der Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 melden. (bac)

