Diebstahl: 300 Liter Diesel aus Lastwagentank abgezapft

Die Täter stehlen Treibstoff aus dem Tank eines geparkten Lastwagens. Es entsteht ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben mehrere Hundert Liter Treibstoff aus einem geparkten Lastwagen in Aichach gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 5.45 Uhr am Donnerstag den Tankdeckel eines in der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Lastwagens auf. Anschließend pumpten sie etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs.

Diebstahl in Aichach: Täter erbeuten Diesel im Wert von 450 Euro

Insgesamt stahlen die Unbekannten Treibstoff im Wert von etwa 450 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 50 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

