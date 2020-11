vor 17 Min.

Diese Lokale im Wittelsbacher Land bieten Essen zum Mitnehmen an

Wegen der Corona-Krise müssen die Lokale in Deutschland den November über schließen. Einige Gaststätten im nördlichen Landkreis kochen aber weiter.

Wegen der Corona-Krise müssen die Lokale in Deutschland den November über schließen. Einige Gaststätten im nördlichen Landkreis kochen aber weiter.

Die Corona-Krise stellt die Wirtshäuser in der Region vor eine nie da gewesene Herausforderung. Wir haben eine Liste zusammengestellt mit Lokalen, die Essen zum Abholen anbieten. Wir werden die Liste regelmäßig aktualisieren, sollten Sie also weitere Lokale im nördlichen Landkreis kennen, die auch im Lockdown kochen, senden Sie uns eine Mail unter redaktion@aichacher-nachrichten.de.

Affing:

Affinger Pilsstube (Neuburger Str. 2) bietet Montag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.affingerpilsstube.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08207/1733.

Aichach:

Café Dahoam (Steubstraße 8) bietet Montag bis Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr und Montag bis Samstag 18 bis 21 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist auf ihrer Facebook-Seite zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/9313893.

Central (Stadtplatz 31) bietet Montag bis Freitag 11.30 bis 14 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Auch eine Lieferung ist möglich. Die Karte ist unter www.central-aichach.com zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/81328. Auf der Homepage und Social Media hält das Team ihre Kunden auf dem Laufenden.

Eiscafé San Marco (Werlberger Straße 30) bietet Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr und Sonntag 11 bis 21 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Internetseite: www.san-marco-aichach.de. Bestellungen telefonisch unter 08251/50529.

Gasthof Wagner (Harthofstraße 38) bietet Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.gasthof-wagner.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/89770.

Istanbul Restaurant (Am Straßberg 4) bietet Dienstag bis Samstag 17 bis 22 Uhr, So 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist auf ihrer Facebook-Seite zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/872336.

Orient-Express (Bahnhofstraße 17) bietet Montag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist auf ihrer Facebook-Seite zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/826532.

Ristorante Antica Sardegna (Stadtplatz 1) bietet Dienstag bis Samstag 17 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.antica-sardegna.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/8963838.

Ristorante Pizzeria Taormina (Schneider Gasse 8) bietet Dienstag bis Sonntag 11.30-14.30 Uhr und 17.30-21.30 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.ristorantepizzeriataormina.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/893700.

Zum Tavernwirt (Tränkstraße 6) bietet Mittwoch bis Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.tavernwirt.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08251/7154. Lieferungen sind auf Nachfrage im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern möglich.

Aindling:

Gasthaus Moosbräu (Peter-Sengl-Straße 12) bietet Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 11.30 bis 13.30 Uhr und 17 bis 20 Uhr und Sonntag 11.30 bis 13.30 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.moosbraeu.weebly.com zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08237/205.

Taverne Nikos in der Sportgaststätte Stotzard (Hausener Straße 12) bietet Mittwoch bis Sonntag 17 bis 20.30 Uhr und Sonntag 11 bis 14 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist auf ihrer Facebook-Seite zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08237/9532820.

Pöttmes:

Ochsenwirt (Augsburger Straße 20) bietet Freitag, Samstag 17.30 bis 20.30 Uhr und Sonntag 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Karte ist unter www.ochsnwirt.de zu finden. Bestellungen telefonisch unter 08253/253.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen