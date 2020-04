vor 19 Min.

Diese Objekte gibt es bei der Landesaustellung 2020 zu sehen

Auch wenn die Eröffnung der Landesausstellung verschoben worden ist, bereitet das Aichacher Stadtmuseum Objekte für die bayernweite Schau vor.

Wegen der Coronakrise ist die für Ende April geplante Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung in Aichach und Friedberg auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Arbeiten hinter den Kulissen gehen dennoch weiter. Im Stadtmuseum Aichach gibt es einige Objekte, die im Zuge der Landesausstellung zur Geltung kommen werden. Drei von ihnen werden nach Friedberg gebracht und im dortigen Landesausstellungsbereich präsentiert. In einer kleinen Serie stellt das Museum seine Objekte für diese besondere Schau vor. Stadtarchivar Christoph Lang präsentiert nachfolgend die „Kundschaft“:

Landesausstellung 2020: Diese Objekte sind zu sehen

Das zweite der drei Objekte, die nach Friedberg gehen, ist eine sogenannte Kundschaft, eine Art Ausweispapier. Solche Dokumente erhielten Handwerksgesellen, die im Zuge ihrer Ausbildung eine Zeit lang in einer Stadt – in unserem Fall in Aichach – tätig waren. Das Exemplar wurde 1804 für den Metzgergesellen Joseph Jaser aus Stätzling ausgestellt. Der damals 17-jährige Jaser hatte ein halbes Jahr beim Aichacher Metzgermeister Stephan Petz in Diensten gestanden. Im Januar 1804 machte er sich auf den Weg, um als Geselle auch anderenorts zu arbeiten und sein Wissen zu vertiefen.

Zum Abschied erhielt Jaser dieses Dokument, das ihm sein Vorhaben erleichtern und mögliche Schwierigkeiten ausräumen sollte. In dieser „Kundschaft zu seiner allenthalben frey, sicher und ungehinderten Paß- und Repaßierung“ bestätigten Bürgermeister und Rat der kurfürstlichen Stadt Aichach, dass sich Jaser „wie es einem ehrliebenden Menschen gebühret, aufgeführt“ habe. Darüber hinaus weist man – wohl nicht ohne Stolz – darauf hin, dass in und um Aichach keine ansteckenden Krankheiten herrschten, „sondern allenthalben ganz gut, rein, gesund und frischer Luft vorhanden sey“.

18 Bilder In Bildern: So laufen die Vorbereitungen für die Landesausstellung 2020 Bild: Erich Echter

Der wandernde Geselle konnte jedoch nicht nur diese Informationen vorweisen, sondern den Menschen in der Fremde auch ein Bild von dieser wohlgeordneten Stadt Aichach zeigen: Über dem Text befindet sich ein Kupferstich, der die „Stadt Aichach In Bayren“ von Osten darstellt.

Landesausstellung 2020: Kupferstich von Johann Georg Grueber

Der Stecher Johann Georg Grueber aus Augsburg hatte ihn um 1757 als Draufsicht konstruiert. Diese Gesamtansicht wirkt zwar perspektivisch etwas unbeholfen, vermittelt aber dennoch einen sehr guten Einblick in die Stadt Aichach und auf ihre öffentlichen Bauten und Einrichtungen. Wie Sichtvermerke auf der Rückseite belegen, kamen Jaser und die Abbildung Aichachs mindestens bis (Bad) Ischl in Oberösterreich und Stainz in der Steiermark.

Diese Handwerkskundschaft ein Beleg für das Selbstbewusstsein und den Stolz auf die eigene Stadt. So wie die Aichacher ließen auch die Bürger anderer Städte Stadtansichten auf Handwerksbriefe drucken, um das Bild ihrer Stadt im ganzen Land zu verbreiten. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.