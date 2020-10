vor 36 Min.

Diese Projekte will der Erholungsverein in Aichach-Friedberg stemmen

Plus Der Erholungsgebieteverein für die Region Augsburg investiert eine große Summe in verschiedene Projekte im Landkreis Aichach-Friedberg. Aichach profitiert zum Beispiel bei zwei Brücken.

Von Gerlinde Drexler

Die große Sause zum 50-jährigen Bestehen des Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA) gab es heuer wegen der Pandemie nicht. Dafür nahmen an der Mitgliederversammlung am Dienstag so viele Mitglieder teil wie noch nie. Etwa 60 Vertreter von Kommunen, Städten und Bezirk Schwaben waren in die TSV-Turnhalle nach Aichach gekommen. Von den vier großen Projekten, die der Verein im Jubiläumsjahr finanziell unterstützt, ist eines aus dem Landkreis.

Schon 2019 hatte EVA zahlreiche Freizeit- und Naherholungsprojekte gefördert. Vorsitzender Landrat Klaus Metzger sprach von einer finanziellen Herausforderung. Neben dem Unterhalt der vereinseigenen Seen, dem Weitmannsee bei Kissing und dem Badesee Lechfeld bei Todtenweis, bezuschusste der Verein 14 Projekte.

Eine Brücke über die Paar bei Unterschneitbach

Eines der größeren Projekte war der Neubau der Wasserwachtstation am Mandlachsee bei Pöttmes. Auch an den umfangreichen Arbeiten am Panoramabad in Dinkelscherben (Landkreis Augsburg) beteiligte sich der Verein. Ein weiteres großes Projekt ist der Grünzug an der Paar in Aichach. 2019 gab der Verein für die Anbindung des Grünzugs an den Bahnhof einen Zuschuss von knapp 150.000 Euro. Auch die Fußgängerbrücke über die Paar vor Unterschneitbach soll ertüchtigt werden und einen barrierefreien Zugang erhalten, damit Radler, Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer bequem über den Fluss kommen.

Nach Abschluss der Arbeiten, der für 2021 geplant ist, ist der überregionale Paartalweg in südlicher Richtung angebunden. Die Kosten betragen rund 290.000 Euro – abzüglich eines 40-prozentigen Zuschusses des Eva von knapp 98.000 Euro. Derzeit sieht die Brücke schon wie neu aus. Das liegt daran, dass die Stadt die Beplankung erneuert hat, wie Richard Brandner auf Anfrage erläutert.

Der alte Belag war nicht mehr verkehrssicher, die Brücke musste vorübergehend sogar gesperrt werden. Die Planung laufe nun weiter, so Brandner. Der Unterbau bleibt voraussichtlich. Gedacht ist an den Anbau einer Rampe. Die Höhe der Baukosten begründet Brandner damit, dass auch das Umfeld der Brücke überplant wird. So wird unter anderem an eine Sitzgelegenheit gedacht.

Mit einem Zuschuss von 350.000 Euro ist die Sanierung des Jugendzeltplatzes Rücklenmühle im Landkreis Augsburg das größte Projekt des Vereins 2020. Den Zeltplatz, den auch Jugendgruppen aus dem Landkreis nutzen, sollen nach Ende der rund 4,2 Millionen Euro teuren Maßnahme drei Gruppen unabhängig voneinander nutzen können.

Es gibt auch Geld für den Besinnungsweg in Derching

Weitere Projekte im Wittelsbacher Land, die EVA heuer bezuschusst, sind unter anderem der Besinnungsweg in Derching (30.000 Euro) oder der digitale Geschichtspfad „Schlacht auf dem Lechfeld“ in den Gemeinden Kissing (10.700 Euro) und Todtenweis (9700 Euro).

Insgesamt plant der Verein heuer für 23 Projekte Investitionen von rund 1,37 Millionen Euro. „Ein Riesenbetrag“, sagte Geschäftsführerin Elisabeth Burkhard. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es rund 340.000 Euro. Um die Ausgaben stemmen zu können, ist die Entnahme von rund 1,1 Millionen Euro aus den Rücklagen vorgesehen. Der Verein wäre damit mit einer halben Million Euro im Minus, so Burkhard. Die Lösung: „Der Vorstand hat beschlossen, die Auszahlung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu tätigen.“ Die Geschäftsführerin weiter: „Wir werden das Ganze in den nächsten Jahren abarbeiten.“ Sie geht davon aus, dass sich die Anträge in den nächsten Jahren nicht mehr so häufen.

Der Vorstand des Eva wurde bis auf eine Veränderung in ihren Ämtern bestätigt. Bild: Erich Echter

Nur eine kleine Veränderung gab es bei den Wahlen. Für Anni Fries, die nicht mehr kandidierte, wählten die Mitglieder Hubert Kraus, stellvertretenden Landrat (Landkreis Augsburg) als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Als Vorsitzender wurde Landrat Metzger wiedergewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Landrat Martin Sailer und, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Stellvertreter sind Landrat Thomas Eichinger (Landsberg/ Lech) und Umweltreferent Reiner Erben (Stadt Augsburg).

