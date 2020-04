vor 19 Min.

Diese Wertstoffhöfe sind wieder geöffnet

Die Sammelstellen haben den Notbetrieb aufgenommen. Bei der Nutzung gelten allerdings Regeln

Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen im Freistaat haben auch die Wertstoffsammelstellen im Landkreis Aichach-Friedberg ihre Öffnungszeiten ausgeweitet. Seit dem 20. März waren diese stark eingeschränkt. Nur in dringenden Fällen war es an einigen Standorten erlaubt, Wertstoffe abzugeben. Nun starten die Wertstoffsammelstellen wieder – allerdings im Notbetrieb. Individuelle Informationen zum Vorgehen vor Ort, wie zum Beispiel gesonderte Tage zur Abgabe von Grüngut, sind zudem auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden.

Dies sind die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Landkreis Aichach-Friedberg:

Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.

Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 14 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr.

Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag entfällt, Samstag 8 bis 12 Uhr.

Dienstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag entfällt.

Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Mittwoch 17 bis 19 Uhr, Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr.

Bürger müssen bei der Entsorgung allerdings bestimmte Regeln beachten. Möglicherweise mit dem Coronavirus infizierte Abfälle sind über den Hausmüll zu entsorgen. „Haushalte mit ambulant betreuten COVID-19-Verdachtsfällen und leicht erkrankten bestätigten COVID-19-Patienten sollen die Abfallsammelsysteme zur getrennten Erfassung von Wertstoffen (Biotonne, Gelbe Tonne, Papiertonne) nur eingeschränkt nutzen“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Die Abfälle/Wertstoffe sind in stabile Müllsäcke zu geben und der Restmülltonne zuzuführen. Die Abfallgefäße sind am Straßenrand zur Entleerung bereit zu stellen. Spitze und scharfe Gegenstände sind bruchsicher zu verpacken. Durch die Entsorgung kontaminierter Stoffe im Restmüll soll eine Verbreitung der Keime verhindert werden – laut Bayerischem Landesamt für Umwelt gewährleistet die Verbrennung der Materialien bei Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius eine sichere Zerstörung möglicher Erreger.

An den Wertstoffsammelstellen selbst gelten weitere Regeln, so haben sich Nutzer auch dort an die vorgeschriebenen Maßgaben zum Mindestabstand (mindestens 1,5 Meter) zu halten. Um dies zu gewährleisten, ist eine Zufahrt auf die Wertstoffsammelstellen nur in begrenztem Umfang von maximal drei Anlieferern gleichzeitig möglich. Das Personal entscheidet, je nach Größe der Sammelstelle, wie viele Personen sich zur gleichen Zeit dort aufhalten dürfen. Außerdem weist das Landratsamt Aichach-Friedberg darauf hin, dass bei der Entladung der Wertstoffe die Mitarbeitern derzeit nicht unterstützen können. (cgal)

