18.02.2020

Dieses Konzert vertreibt die Sorgen des Alltags

Die Gruppe Namenlos aus dem Raum Kühbach erheitert das Publikum im Aichacher Pfarrzentrum

Von Albertine Ganshorn

Nicht um die große Weltpolitik, sondern um die ganz normalen alltäglichen Freuden und kleinen Nöte im Alltag drehen sich die humorvollen Texte und Lieder der Gruppe Namenlos. Die vier Frauen und drei Männer sind mit unterschiedlichen Instrumenten, kräftigen Stimmen und viel guter Laune Garanten für einen heiteren und unbeschwerten Abend. So auch jetzt im Aichacher Pfarrzentrum.

Ein herzliches „Grieß di“ bindet gleich alle Anwesenden ein, die den musikalischen Gruß aufgreifen und lautstark zurückgeben. Somit ist das Eis blitzschnell gebrochen. Bayerisches Brauchtum ist wichtig für Johanna Kristl, Gertrud Mayr, Adelheid und Andreas Müller, Beate Felber, Christian Koller und Stefan Schneider. Klar ist, wer den bayerischen Dialekt nicht beherrscht, hat manchmal etwas Verständigungsschwierigkeiten, aber es gibt genügend Dolmetscher vor Ort.

Mit überwiegend selbstkreierten Liedern und Textbeiträgen wird in dem Programm „Heiter geht’s weiter“ der Alltag unter die Lupe genommen. Wer ist klüger, Professor oder Bauer, oder der Streit der Organe, aber auch Probleme am Arbeitsplatz werden humoristisch verarbeitet. Mit für manchen vielleicht etwas derber Ausdrucksweise fordert man zur Gelassenheit auf. „Scheiß der nix, bleib einfach locker“ ist der Refrain, wenn im Kaufhaus oder beim Date was schiefgeht. Die kleinen Ticks im Leben kennen offenbar viele Zuhörer und singen freudig mit bei „A bisserl plem plem sind wir doch alle“.

Gespannt lauschen alle bei der modernen Fassung von Hänsel und Gretel, die bei einem Waldspaziergang erstaunt feststellen, dass mitten im Wasserschutzgebiet ein Schwarzbau steht, noch dazu ohne Rauchmelder und Feuerlöscher und das bei offenem Kaminfeuer. Auch die Kennzeichnung der Rezeptur für die Pfefferkuchen fehlt.

Da hat die in die Jahre gekommene Badenixe Beate ganz andere Probleme, wird sie nicht nur vom eigenen Mann, sondern auch vom Security am italienischen Strand aufgefordert „Geh lass dei Wäsch a!“ Einige Besucher des Konzerts wussten nicht so genau, was sie an diesem Abend erwartet. Ein Ehepaar erzählt: „Mir san bloß do, weil mer dia Karten geschenkt kriegt ham. Uns g’fallt’s, a mal was ganz anderes!“

Die Gruppe lässt kein Thema aus. Die Männersuche im Internet entpuppt sich als Flop, zwei Damen landen in Spanien auf der Suche nach einem Wasserball in einem ganz speziellen Laden, erstehen dort eine aufblasbare Frauengestalt als Luftmatratze und eine besondere Peitsche als Fliegenklatsche für den Ehemann. „Damit werd er jetzt wohl alle die blöden Viecher erwischen“, ist die Hoffnung.

Dass ein Mann in seinem Leben ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen sollte, ist ein altbekannter Spruch. „Wer dachte dabei an die Frau, die das Kind versorgen, den Baum gießen und das Haus putzen muss?“ Dieser Hinweis sorgte für einige seufzende Zustimmung im Raum. Auch der Schwabbelblues und die Betrachtung der inneren Werte lösten Heiterkeit aus.

Bei vielen Besuchern vertrieb die humorvolle Betrachtung des Alltags so manche Sorge. „So ka mer des o alles seha, dann schaugst Leben glei besser aus“, zog ein Zuschauer sein Fazit.

Wer noch mehr „Heiter geht’s weiter“ genießen möchte, hat dazu im März noch einige Gelegenheiten, muss aber schnell sein, da die Konzerte oft rasch ausverkauft sind. Anfragen beantwortet Adelheid Müller unter Telefon 08251/872145.

