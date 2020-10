vor 33 Min.

Dieses Mehrfamilienhaus sorgt für Diskussionen in Aindling

Plus Am Erlberg in Aindling soll ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen entstehen. Doch es gibt Bedenken. Warum weitere Beratungen nötig sind.

Von Evelin Grauer

Ein Mehrfamilienhaus, das in Aindling Am Erlberg entstehen soll, sorgt derzeit für einige Diskussionen. Während einige Gemeinderäte einen hässlichen „Betonblock“ an exponierter Stelle befürchten, sehen andere den Bau von bis zu 20 neuen Wohnungen als positiv für den Markt. Der Bauausschuss hatte kürzlich sein Einvernehmen für das Projekt in Aussicht gestellt, der Marktgemeinderat hob diesen Beschluss am Dienstag wieder auf.

Gemeinderat lehnt Mehrfamilienhaus in Aindling nicht generell ab

Das bedeutet aber nicht, dass der Gemeinderat die Bauvoranfrage generell ablehnt. Das Thema soll zunächst noch einmal in einer nicht öffentlichen Sitzung beraten werden. Unabhängig von den Ausmaßen des geplanten Gebäudekomplexes muss nämlich auch geklärt werden, ob der Bauantrag mit dem Bebauungsplan vereinbar ist. Grundsätzlich liegt für das Grundstück im Norden des Orts zwar bereits ein genehmigter Bauantrag vor.

Aber da es einen Eigentümerwechsel gibt, hat sich die Planung für das Haus geändert. Zunächst war dort eine Hausgemeinschaft für Senioren, die selbstbestimmt leben möchten, geplant. 16 Eigentumswohnungen in zwei zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern waren vorgesehen. Obwohl eine Reihe von Befreiungen für das massive Gebäude nötig waren, stimmte der Gemeinderat zu, weil er das sozial geprägte Vorhaben befürwortete. Im Bebauungsplan wurde ein „allgemeines Wohngebiet mit teilweise Wohnungen für den besonderen Wohnbedarf“ festgesetzt. Wichtig dabei sind die Barrierefreiheit und Gemeinschaftsräume.

Der neue Eigentümer ändert seine Pläne für das Mehrfamilienhaus

Die Pläne des neuen Eigentümers sehen zwar weiterhin ein barrierefreies Haus vor, aber keine Gemeinschaftsräume mehr. Dieser Platz soll in zusätzliche Wohnungen investiert werden. Diese sind nicht speziell für Senioren, sondern für alle gedacht. Auch eine Tiefgarage ist nicht mehr geplant, die 20 Stellplätze sollen nördlich im Freien an die Grenze gebaut werden. Die Unterteilung des Komplexes in zwei miteinander verbundene Häuser ist ebenfalls vom Tisch. Stattdessen soll eine massive Gebäudewand mit 47 Metern Länge entstehen. Ein deutlicher Pluspunkt des neuen Konzepts wäre allerdings die geringere Höhe, da auf ein drittes Geschoss verzichtet wird. Somit dürfte sich das Gebäude besser in die Landschaft einfügen als das ursprünglich geplante.

Gemeinderat Peter Reich hat ein grundsätzliches Problem mit dem Vorgehen in diesem Fall. „Sonst hat die Gemeinde das Grundstück immer selbst erworben und dann verkauft.“ Bürgermeisterin Gertrud Hitzler erläuterte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Markt in der Regel ein geeignetes Areal kauft, es als Ganzes erschließt und die einzelnen Bauplätze dann an Bauwerber verkauft. So sei es auch bei den umliegenden Grundstücken Am Erlberg gewesen. Im vorliegenden Fall wollte man aber eine Ausnahme machen, weil seniorengerechte Wohnungen versprochen wurden.

Auch Isidor Held sieht die Gefahr, dass die Gemeinde ihre sonst gängige Linie verlässt. Generell sieht er es aber positiv, dass angesichts von zunehmendem Landverbrauch an dieser Stelle jetzt 20 statt 16 Wohnungen geplant sind. Ob es am Ende tatsächlich 20 Wohnungen werden, ist aber noch offen, da auch zwei Wohnungen zu einer größeren zusammengelegt werden können.

Gemeinderäten ist die Front des Mehrfamilienhauses zu lang

Mehrere Ratsmitglieder wünschen sich ein Aufbrechen der 47 Meter langen Front. Josef Settele schlägt versetzte Häuser oder eine Verbindung mit einem Durchgang vor. Auch Karl Gamperl und Michael Balleis fordern ein Aufbrechen der Fassade. Dritter Bürgermeister Josef Gamperl hat bereits einen Sichttest mit bereits bestehenden Gebäuden gemacht und festgestellt, dass der geplante Bau vermutlich ohnehin von keiner Stelle aus in Aindling ganz sichtbar sein wird.

Bernd Aichele erkennt zwar auch etwas Nachbesserungsbedarf, findet aber auch, dass der Bedarf für Aindling da sei. „So oft haben wir nicht jemanden da, der uns 20 Wohnungen hinstellt“, betont er. Am Ende waren sich alle Gremiumsmitglieder einig, dass weitere Beratungen über das Projekt und die grundsätzliche Linie des Marktes nötig sind.

