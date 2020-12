Dieses Weihnachten ist eine Herausforderung für die Pfarreien

Plus Ein ungewollt außergewöhnliches Weihnachtsfest steht bevor - auch Kirchgängern und Pfarreien, die wegen Corona von langjährigen Traditionen abrücken müssen.

Während die Menschen im Wittelsbacher Land sich auf ein ungewohnt ruhiges Weihnachten einrichten, steht vielen Pfarreien an den Feiertagen ein Mammutprogramm bevor.

Um die Corona-Auflagen einzuhalten und dennoch möglichst vielen Pfarreimitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, müssen Gottesdienste und Krippenspiele zeitlich und räumlich verlegt und zum Teil mehrfach wiederholt werden. Wo Pfarrer, Kapläne und alle anderen, die Dienst in der Kirche tun, schon in anderen Jahren nicht wissen, wo ihnen an Weihnachten der Kopf steht, kommen heuer noch kurzfristige Terminänderungen und aufwendige Hygiene-Maßnahmen hinzu.

Umso bemerkenswerter ist es, wie unaufgeregt und kreativ die Pfarreien mit der Situation umgehen. Sicher: So manch einer mag ab und an gestöhnt haben, wenn wieder neue Auflagen die bisherigen Pläne über den Haufen warfen. Aber wer möchte es ihm verdenken?

Vielleicht erwächst in diesem Jahr die ein oder andere neue Tradition?

Bereits in den vergangenen Wochen gab es in vielen Orten liebenswerte, einfallsreiche Aktionen, um Kindern und Erwachsenen das Warten auf Heiligabend zu verkürzen und zu verschönern. Vielleicht erwächst aus diesem - ungewollt - anderen Weihnachten ja die ein oder andere Tradition, die wir in den nächsten Jahren gerne beibehalten?

Keine Frage: Niemand will Weihnachtsgottesdienste mit Masken, Desinfektionsmitteln, Sicherheitsabstand - ohne Mitsingen der traditionellen Lieder und ohne rappelvolle Gotteshäuser. Nicht jeder hat ein Verlangen danach, sich an Weihnachten auf den eigentlichen Sinn und Ursprung des Festes zurückzubesinnen. Manchem fehlt der weihnachtliche Trubel, die Terminfülle, das bunte Drumherum.

Aktuelle Zahlen im Landkreis sind nur ein Hoffnungsschimmer

Die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Landkreis sind ein Hoffnungsschimmer, aber nicht mehr. Die Intensivstationen sind weiterhin voll, das Gesundheitssystem am Rand seiner Leistungsfähigkeit, weshalb viele Patienten derzeit auf nicht lebensnotwendige, aber trotzdem wichtige Behandlungen warten müssen.

So oft haben wir in der Vergangenheit unseren Angehörigen, Freunden und Nachbarn an Weihnachten und zum neuen Jahr "vor allem Gesundheit" gewünscht. Tun wir unser Möglichstes, damit der Wunsch für uns und andere in Erfüllung geht, und machen das Beste aus diesem einen, außergewöhnlichen Weihnachten. Es besteht zum Glück die Aussicht, dass wieder andere Weihnachten kommen werden.

