vor 36 Min.

Dieter Habel aus Kühbach feiert den 80. Geburtstag

Fast die ganze Welt bereist hat der Kühbacher Dieter Habel mit seiner Ehefrau Rosemarie seit Beginn seiner Rente vor 21 Jahren, davon ging es allein 15-mal in die Dominikanische Republik. Die geplante Reise nach Griechenland in diesem Jahr ist allerdings wegen Corona abgesagt.

Der rüstige Jubilar feierte vor Kurzem im Kreise der Familie – dazu gehören Sohn Jürgen und Tochter Doris mit Partner und vier Enkel – seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher für die Marktgemeinde Kühbach und Ilse Koppold für die Pfarrei St. Magnus. Auch Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit gratulierte, aber nicht als Bürgermeister, sondern als Schwiegersohn.

Habel ist am 20. August 1940 in der Stadt Leitmeritz (Sudetenland) geboren. Mit seiner Mutter floh er als Fünfjähriger, nachdem die Russen einmarschiert waren. Ein besonderes Ereignis in seinem Leben war der Besuch in seinem Geburtsort im Jahr 1994 mit Ehefrau und Sohn Jürgen mit Familie.

Der Jubilar ist seit 55 Jahren mit seiner Frau Rosemarie verheiratet und war 36 Jahre bei AEG als Verkäufer im Innendienst bis zu seiner Rente tätig. (mz-)

