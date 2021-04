Digitale Messe: Wie Hausbesitzer Energie sparen können

Erstmals veranstaltet der Landkreis digitale "Modernisierungstage". 30 Aussteller präsentieren sich virtuell. So bekommen Interessierte konkrete Tipps.

Zum ersten Mal findet im Landkreis eine digitale Messe zum Thema Modernisierung statt. Eröffnet werden die „Modernisierungstage“ am Montag, 19. April, um 17 Uhr. Vier Tage lang haben die Bürger dann Gelegenheit, sich online über verschiedene Themenschwerpunkte zu informieren, virtuell die Ausstellung zu besuchen oder Vorträge anzuhören. Fast 30 Aussteller aus der Region beteiligen sich an der Online-Messe. Als bundesweit erste Messe dieser Art auf Landkreisebene hat sie außerdem Innovationscharakter.

So sparen Hohenrieder Hausbesitzer viel Energie

So berichten zum Beispiel in einem kurzen Videobeitrag Hausbesitzer im Petersdorfer Ortsteil Hohenried, wie sie ihren Energiebedarf drastisch reduziert haben. Das generalsanierte Zweifamilienhaus verbraucht nur noch ein Neuntel der vorherigen Heizenergie und ein Dreißigstel der bisherigen Primärenergie. Das ist eines von vier regionalen Praxisbeispielen, die sich Besucher der Modernisierungstage ansehen können. Die Hohenrieder Hausbesitzer erläutern die von ihnen umgesetzten Maßnahmen und erzählen, wie sich die Wohnqualität verändert hat.

In Aichach-Friedberg ist auch der Klimaschutz wichtig

Der Landkreis weist im Vorfeld der Messe darauf hin, dass der Klimaschutz einen hohen Stellenwert im Wittelsbacher Land habe. Bereits seit 1996 werden die Themen Energie und Klimaschutz im Landkreis aktiv begleitet und 2006 als Handlungsfeld im Regionalen Entwicklungskonzept des Wittelsbacher Landes verankert. Gemeinsam mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), einer Umweltstiftung mit Sitz in Osnabrück, rief der Landkreis das Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land ins Leben. Ziel ist es, gemeinsam mit einem Netzwerk von aktiven Mitwirkenden vor Ort, mehr Schwung in die Modernisierung besonders von Ein- und Zweifamilienhäusern zu bringen.

So geht es im Internet nur Modernisierungsmesse, der ersten digitalen Messe, die der Landkreis ab Montag veranstaltet. Foto: Screenshot Gerlinde Drexler

Das Bündnis habe dem Wittelsbacher Land bereits viele positive Effekte gebracht, sagt Landrat Klaus Metzger. Unter anderem wurde das Projekt „Klimahelden gesucht“ ins Leben gerufen, die als Praxisbeispiele bei der aktuellen Ausstellung zu sehen sein werden. Auch die Infoschau in Friedberg, die ebenfalls online stattfand, organisierte das Bündnis. Und ganz aktuell nun die Messe rund um die Modernisierung von Wohngebäuden.

Täglich gibt es kostenlose Fachvorträge zum Thema Modernisierung

Auf der digitalen Fachmesse werden sich im Forum täglich ab 17 Uhr die Aussteller, die alle aus der Region kommen, in kurzen Beiträgen vorstellen und Tipps geben. Ab 18 Uhr beginnen die kostenlosen Fachvorträge, die jeweils 45 Minuten dauern. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit den Fachleuten. Die Messe sei ein bunter Strauß an Angeboten, fasst es Charlotte Martin-Stadler, Klimabeauftragte im Landkreis und Koordinatorin des Netzwerkes zusammen. Sie hofft auf viele Zuschauer bei der Online-Messe.

Eröffnung: Montag, 19. April, 17 Uhr

Dauer: vier Tage, bis Donnerstag, 22. April

Aussteller: die knapp 30 Aussteller kommen alle aus der Region

Tipps: Außer am Eröffnungstag geben die Aussteller jeweils von 17 bis 17.45 Uhr live Tipps

Vorträge: Die kostenlosen Fachvorträge zu den Themenschwerpunkten beginnen um 18 Uhr. Am Montag, liegt der Themenschwerpunkt auf der Gebäudehülle, am Dienstag geht es um das Thema Heizung und am Mittwoch dreht sich alles um Photovoltaik. Am vierten und letzten Tag ist der Schwerpunkt Finanzieren und Fördern. Weitere Informationen zu den Vorträgen gibt es unter www.modernisierungstage.de

Anmeldung: Besucher erhalten bei Anmeldung über www.modernisierungstage.de einen Tageslink, der den Besuch aller Einzelvorträge ermöglicht.

