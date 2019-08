vor 31 Min.

Diözese: Klemens Kiser ist ab Sonntag im Ruhestand

Reaktion auf Äußerung des Echsheimer Pfarrers bei Abschied

Mit einem Gottesdienst und einem Stehempfang ist am vergangenen Sonntag Pfarrer Klemens Kiser in Echsheim nach 27 Dienstjahren verabschiedet worden. Der 62-Jährige hat bislang Echsheim-Reicherstein betreut und Wiesenbach vikariert. Ab Sonntag, 1. September, kommen diese Pfarreien zur Pfarreiengemeinschaft Pöttmes hinzu. Diese ist damit komplett errichtet.

Bei seiner Verabschiedung hatte Kiser mit einer Äußerung unter einigen Gottesdienstbesuchern für Irritationen gesorgt. Er sagte: „Ich wäre gerne noch einige Jahre geblieben, vielleicht auch bis zu meinem Ruhestand.“ Kisers Person und seine Ansichten sind in der Pfarrei stark umstritten. Er gilt als traditionalistisch und hatte Gegner, aber auch Unterstützer.

Die Diözese Augsburg teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass im Mai die Mitteilung unter anderem an die Pfarrei Mariä Heimsuchung in Echsheim und St. Markus in Wiesenbach erfolgt sei, dass „Kiser mit Ablauf des 31. August von seiner Aufgabe als hauptamtlicher Pfarradministrator der Pfarrei Echsheim-Mariä Heimsuchung (mit Filiale Reicherstein) sowie als nebenamtlicher Pfarradministrator der Pfarreien Wiesenbach-St. Markus entpflichtet wurde“.

In einer schriftlichen Stellungnahme der Diözese heißt es weiter: „Wie damals weiter mitgeteilt wurde, wird zu diesem Zeitpunkt auch sein Eintritt in den Ruhestand erfolgen.“ (nsi/Archivfoto: Anton Spar)

