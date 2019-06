Disco: 30-Jähriger droht jungen Frauen mit Vergewaltigung

Plus Vor dem Richter gibt der Mann zu, eine 20-Jährige und ihre Freundin bedroht, beleidigt und verfolgt zu haben. Auf der B300 rastet er dann völlig aus. Und vor Gericht hat eine Lüge Folgen.

Angst und Schrecken sitzen bis heute tief bei der 20-Jährigen. Im September 2018 war sie zusammen mit ihrer Freundin von einem 30-jährigen Augsburger in einer Diskothek in Aichach massiv bedroht worden. Später bremste er sie mit seinem Auto auf der B300 aus und drohte den beiden Frauen damit, sie umzubringen und zu vergewaltigen. Wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung saß der 30-Jährige deshalb am Mittwoch vor dem Aichacher Amtsgericht. Der Angeklagte war geständig, versuchte aber, das Gericht in einer anderen Sache anzuschwindeln.

Discobesuch wird zum Albtraum

Was als entspannter Discobesuch begann, entwickelte sich für die beiden jungen Frauen schnell zu einem Albtraum. Ziemlich unverblümt war der Angeklagte die Freundin der 20-Jährigen mit folgenden Worten angegangen: „Ich will dich mit heim nehmen und dich ficken.“ Total entsetzt habe ihre Freundin danach geschaut und nicht gewusst, wie sie reagieren sollte, sagte die 20-Jährige vor Gericht aus. Auf ihre Frage an den 30-Jährigen, ob er das ernst gemeint habe, wiederholte der seine Frage und ging auf die beiden jungen Frauen zu. Die 20-Jährige sagte aus: „Ich bekam total Panik und konnte die Situation nicht mehr einschätzen.“

Spontan schüttete sie dem 30-Jährigen ihr Getränk ins Gesicht und spuckte ihn an. Sie habe in dieser Situation genau richtig reagiert, wird Richter Walter Hell später zu ihr sagen. Der Angeklagte fühlte sich von der Reaktion der 20-Jährigen offenbar schwer in seiner Ehre gekränkt. Er beschimpfte sie als Schlampe, bespuckte sie und drohte, dass er sie „finden und vergewaltigen“ werde.

Geste deutet an: Ich schlitze eure Kehlen auf

Die Sicherheitsmitarbeiter, an die sich die jungen Frauen daraufhin wandten, sorgten für Abstand. Weil sie sich von dem 30-Jährigen aber weiter beobachtet fühlten, entschieden sich die beiden, heimzufahren. Beim Rausgehen sah der Angeklagte die 20-Jährige an und machte eine eindeutige Geste: Er fuhr sich mit dem ausgestreckten Daumen über den Hals, als ob er ihre Kehle aufschlitzen wolle. Auf der Heimfahrt, eine Mutter der beiden hatte sie abgeholt, verfolgte der Angeklagte die drei in seinem Auto auf der B300. Er zwang sie zum Anhalten und ging auf das Auto mit den drei Frauen zu.

Die 20-Jährige sagte aus: „Wir gerieten total in Panik, weil wir nicht wussten, was das sollte.“ Der Angeklagte forderte die Frauen auf, die versperrte Autotür zu öffnen. „Dann ging es mit wüsten Bedrohungen los“, erinnerte sich die Mutter. Er habe auf das Autodach und gegen die Scheibe geschlagen. Als sie einfach weiterfuhr, fuhr der 30-Jährige ihnen noch ein Stück hinterher und bog dann ab.

Er kann es sich selbst nicht erklären

Der Angeklagte konnte sich laut seiner Aussage heute selbst nicht mehr erklären, was ihn damals geritten habe. „Er hat sich massiv daneben benommen und entschuldigt sich dafür“, sagte Verteidiger Klaus Rödl im Namen seines Mandanten.

Dass der 30-Jährige mit seiner versuchten Entschuldigung die drei Frauen nicht besonders beeindruckte, konnte Staatsanwältin Beate Schauer nachvollziehen. Nachdem der Angeklagte auch schon massiv einschlägig in Erscheinung getreten war, kam für sie nur eine Haftstrafe in Frage. Sie plädierte für ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Außerdem forderte sie eine 18-monatige Führerscheinsperre.

Verteidiger Rödl sprach sich für eine zehnmonatige Bewährungsstrafe, zwölf Monate Führerscheinsperre und 1000 Euro Geldauflage aus. Wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung verurteilte ihn Richter Hell zu einem Jahr auf Bewährung. Außerdem muss er 2000 Euro an die Frauen zahlen und sein Führerschein ist für zwölf Monate gesperrt. Den musste der 30-Jährige noch im Gericht abgeben. Auf die Frage von Staatsanwältin Schauer, ob er seinen Führerschein dabei habe, hatte er mit „Nein“ geantwortet. Ein Blick von Richter Hell in den Geldbeutel des Angeklagten überführte ihn der Lüge.