04.05.2018

Diskussion um Aussegnungshalle und Dorfplatz

CSU Ecknach lässt das vergangene Jahr Revue passieren. Bericht aus dem Stadtrat

Die Aussegnungshalle, die Gelbe Tonne und die Windräder sorgten bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes im Aichacher Stadtteil Ecknach für reichliche Diskussion, so eine Pressemitteilung.

Im Gasthaus Gutmann ließ Ortsvorsitzender Peter Meitinger das vergangene Jahr Revue passieren. Sehr zufrieden war er mit dem Besuch des Neujahrsempfangs, der heuer zum 20. Mal stattfand. Gastredner war der Europaabgeordnete Markus Ferber. Meitinger ging auch auf die Zusammensetzung der neuen Staatsregierung ein und hoffte, dass durch den neuen Beauftragten für Bürokratieabbau, Walter Nussel, neue Ideen eingebracht werden, um Bürokratie abzubauen.

Zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sagte Meitinger, er habe schon im Stadtrat gegen die Einführung der Satzung gestimmt hat. Für Ecknach seien für 2018 etwa 1,2 Millionen an Investitionszuschüssen und für Baumaßnahmen geplant, berichtete er.

Als Feuerwehrreferent war Meitinger sehr zufrieden mit der Entwicklung und Ausstattung der Feuerwehren im Stadtgebiet und erläuterte auch kurz die Auswirkungen des Feuerwehrbedarfsplanes auf einzelne Wehren.

Schatzmeisterin Rosemarie Baudrexl berichtete von einem leichten Plus in der Kasse. Die Kassenrevisoren attestierten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Drei Delegierte für die Europawahl wurden gewählt: Peter Meitinger, Hans Kammerer und Herbert Höss junior.

Von der Arbeit im Stadtrat berichtete Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Beck. Er lobte das gute Miteinander der fünf Ortsverbände. Sie seien Ansprechpartner vor Ort. Beck ging in seinen Ausführungen auch auf die Windräder ein. Bei der Stadtratsentscheidung sei es nicht um Windkraft ja oder nein gegangen, sondern um die Anwendung der zwischenzeitlich geänderten rechtlichen Vorgabe zur 10-H-Regelung im Stadtgebiet. Zu den vielerorts geäußerten kritischen Anmerkungen zum Neubau der Aussegnungshalle nahm Beck ebenso Stellung. Er verwies auf den einmaligen Vorgang, wonach damals dem Stadtrat eine, wie sich später herausstellte, nicht abgestimmte fertige und bereits genehmigte Planung vorgelegt wurde. Mit der Fertigstellung sei wohl bis Herbst zu rechnen. Um für die Kreuzung von Augsburger Straße und Peter-und-Paul-Straße eine Verbesserung zu erreichen, müssten wohl im Rahmen der Sanierung auch Überlegungen zum Bau eines eventuellen Kreisverkehrs angestellt werden, so Beck. Nicht positiv gestimmt war Beck laut Mitteilung zum Gestaltungsvorschlag des Ecknacher Dorfplatzes.

Ein weiteres Thema in der Diskussion waren die vermehrten Geschwindigkeitskontrollen durch die jetzt aktive kommunale Geschwindigkeitsüberwachung. Eifrig diskutiert wurde auch die Einführung der Gelben Tonne im Landkreis durch den Kreistagsbeschluss. In diesem Zusammenhang lobte er das Engagement der Jungen Union (JU), deren Einschätzung durch die repräsentative Umfrage in vollem Umfang bestätigt worden sei. (AN)