Dokumentation berührt und macht betroffen

Der Dokumentarfilm „Die letzten Zeitzeugen“ stößt im Pöttmeser Rathaus auf großes Interesse. Über 80 Besucher kommen zum Filmabend in den Kultursaal. Auch Zeitzeugen aus der Gemeinde sind darunter

Von Ludwiga Baronin Herman und Vicky Jeanty

Betroffene Stille, lang anhaltender Applaus und im Anschluss ein intensiver Austausch mit vielen persönlichen Erlebnissen bestimmten eine Film-Veranstaltung im Pöttmeser Kultursaal. Gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Die letzten Zeitzeugen“ von Michael Kalb und Timian Hopf.

Die beiden jungen Filmemacher aus Schwaben hatten 37 Zeitzeugen aus dem Landkreis Augsburg befragt und deren Erinnerungen und Erfahrungen aus der Zeit zwischen 1920 und 1950 festgehalten. Mit den Brüdern Günther und Heinz Barisch machten sie sich auf die Reise in das polnische Städtchen Biala, das ehemalige oberschlesische Zülz. Vor 75 Jahren mussten die Brüder aus ihrem Heimatort fliehen. Die Reise in die Vergangenheit weckte Erinnerungen und legte Befindlichkeiten frei, die gleichermaßen berührten und betroffen machten. Das Erlittene, die Grausamkeiten des Krieges und die Widersprüche der Nazidiktatur wurden von den Zeitzeugen jeweils sehr unterschiedlich reflektiert und empfunden. Allein das Zuhören erzeugte gelegentlich ein gewisses Unbehagen und belegte umso eindringlicher, dass das, was damals war, heute aktueller denn je ist. Die Filmvorführung krönte in gewisser Hinsicht die Bemühungen des Kulturreferats unter Leitung von Ludwiga Baronin Herman, noch lebende Zeitzeugen in der Gemeinde zu interviewen und zu porträtieren. Seit 2018 entstehen die Berichte in Zusammenarbeit mit Mary-Ann Stotko und Marelies Hammerl.

Unter den Besuchern waren einige der bisher acht im Marktboten veröffentlichten Pöttmeser Zeitzeugen. Sie waren mit ihren Familienangehörigen gekommen. Alle Betroffenen verbindet die Erinnerung an ein Leben, das der Krieg und die Nachkriegswirren nachhaltig geprägt hatten. Viele wurden vertrieben und fanden in Pöttmes eine zweite Heimat.

Pfarrer Othmar Kahlig, der vor drei Jahren sein 50. Priesterjubiläum feierte, gehörte zu den Vertriebenen, die es aus dem Sudetenland nach Pöttmes verschlug. „Wir mussten einfallsreich sein, wir hatten ja kaum was zum Leben“, sagte er. In Schorn habe ein farbiger Soldat aus dem Panzer den Kindern eine Orange zugeworfen: „Das hatte ich noch nie gesehen, das werde ich nie vergessen“, erinnerte sich der damals fünfjährige Magnus Harlander aus Schorn. Die amerikanischen Besatzer beeindruckten vor allem die jungen Burschen: „Am ganzen Unterarm trugen die Uhren“, hieß es. Ein anderer berichtete, wie ein verletzter junger Mann von einem farbigen Soldaten verarztet und fachmännisch versorgt wurde.

Zum Film selbst kamen keine konkreten Fragen. Es blieb der Eindruck, dass sowohl im Film wie auch seitens der Pöttmeser Zeitzeugen gerade die schlichte, fast wie selbstverständlich klingende Art des Erzählens über zum Teil furchtbare Ereignisse, die Zuschauer besonders berührte. „Das war damals so“, hörte man immer wieder.

Man werde die Zeitzeugen-Porträts weiterführen, betonte die Kulturreferentin. Die Pflege der Erinnerungskultur gehe einher mit der Wertschätzung der noch lebenden Zeitzeugen. „Auch in unserer Gemeinde muss das selbstverständlich sein“, meinte sie. Gerade jetzt scheine es wichtig zu sein, selbst kleinste Hinweise nicht zu übersehen.

