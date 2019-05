vor 25 Min.

Domkapitular besucht Schiltberg

Großes Programm am Wochenende

Von Xaver Ostermayr

Wenn in einer katholischen Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft eine Visitation stattfindet, stehen unter anderem die Wahrnehmung der aktuellen Situation des Lebens und pastoralen Handelns sowie Gespräche mit dem Pfarrer, den Mitarbeitern und den Gremien auf der Tagesordnung. Unter Leitung von Monsignore Harald Heinrich, Domkapitular (Domherr) und Generalvikar (vertritt den Bischof kraft Amtes mit umfassender Befugnis), werden die von Pater Markus Szymula betreuten Pfarreien am Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, besucht. Mit dabei ist auch Domvikar Martin Riß, der die Pastoralvisitationen im Bistum Augsburg koordiniert.

Dabei geht es um die Stärkung und Ermutigung im Glauben und darum, das Engagement und den Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen zu loben und zu fördern. Die Visitation beginnt am Samstag um 11 Uhr am Kinderhaus in Schiltberg. Nach Gesprächen mit dem Pfarrer, den Pfarrangestellten, dem Kita-Personal und den örtlichen Kirchenfunktionären findet um 17.30 Uhr in der Schiltberger Pfarrkirche eine Maiandacht statt.

Am Sonntag feiert man um 10 Uhr einen Pfarrgottesdienst mit anschließendem Stehempfang im Pfarrgarten. Neben der Prüfung der Matrikelbücher werden auch die Pfarrkirchen in Schiltberg, Ruppertszell, Randelsried und Aufhausen sowie die Barockkirche in Lauterbach besichtigt.

Themen Folgen