vor 41 Min.

Domspatzen singen im Schlosshof

Der weltberühmte Chor der Regensburger Domspatzen wird am Freitag, 6. Juli, beim 5. Sommerkonzert im Tanderner Schlosshof auftreten.

Bei der fünften Auflage des Freiluft-Konzertes in Tandern geben sich Anfang Juli

Der weltberühmte Chor der Regensburger Domspatzen wird diesmal beim Tanderner Schlosskonzert erwartet. Am Freitag 6. Juli, findet der große Konzertabend ab 19 Uhr im romantischen Tanderner Schlosshof statt. Die Führung des Vereins Zukunft Tandern (Kreis Dachau) hat diesen besonderen Chor für die fünfte Auflage der Reihe gewinnen können. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, es gibt derzeit noch Tickets.

Das Chormanagement der Regensburger Domspatzen freut sich bereits nach eigener Aussage auf den Auftritt in Tandern im Landkreis Dachau. Ein Konzert im Freien mit einer wunderbaren Akustik sei auch für die Domspatzen etwas ganz besonderes, wird mitgeteilt. 34 Knabenstimmen im Sopran und Alt werden gemeinsam mit ihren älteren Schulkameraden und Sängerkollegen im Tenor und Bass unter der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner im Schlosshof in Tandern singen. Mitbringen werden sie einen bunten Strauß ihres umfangreichen Repertoires. Dass sie im Regensburger Dom zu Hause sind und dort ihre Hauptwirkungsstätte haben, zeigt sich im Programm. Es beginnt mit geistlicher Musik der Renaissance, wobei Komponisten wie Tomas Luis de Victoria, Orlando di Lasso und Giovanni Gabrieli vertreten sind. Aber auch Gesänge der Klassik von Wolfgang Amadeus Mozart, der Romantik von Josef Gabriel Reinberger und der Moderne von Maurice Duruflé bringen die Sänger von der Donau mit. Madrigale gehören ebenfalls zur Musik, die die Domspatzen zu Gehör bringen werden, darunter das bekannte Landsknechtständchen von Orlando di Lasso. Romantische Chormusik wird mit Liedern aus dem Zyklus „In der Natur“ vertreten sein. Auch bekannte Volkslieder werden die Sänger aufbieten. Die Solisten der Domspatzen werden mit Sololiedern von Franz Schubert ihr Können unter Beweis stellen. Aber auch die Welt der Popmusik ist für die Domspatzen kein Fremdwort. Mit einfallsreichen Arrangements von den Beatles bis Sting, von „Yesterday“ über „Hymn to freedom“ bis zu „Money, money“ sollen das Publikum begeistern.

Dass die Domspatzen heuer im September eine einwöchige Reise in das Heilige Land unternehmen und im Oktober erstmals im großen Saal der Elbphilharmonie gastieren, gilt als Beweis ihrer Weltläufigkeit. Den Auftakt zum diesjährigen Schlosskonzert bildet der Chor der sechsten und siebten Klassen des Gymnasiums Indersdorf unter der Leitung von Tanja Wawra. Die bisherigen Darbietungen dieses jungen Chores wurden begeistert vom Publikum aufgenommen. Mit dem Auftritt in Tandern wird dem Chor eine großartige Kulisse geboten.

In den Pausen wird in den Schlossarkaden für Gaumen und Kehle gesorgt. Zum Abschluss des Abends unterhält wie immer die lokale Musikergruppe die Tanderner Saitentratzer. (fh)

Karten gibt es in den Bäckereien Regnath in Tandern und Altomünster oder bei der Bäckerei Kornprobst in Hilgertshausen. Auch Bestellungen sind unter kontakt@zukunft-tandern.de oder bei Gerhard Huber unter 0170/5845615, möglich. Kinder bis 14 Jahre benötigen eine kostenfreie Platzkarte.

Themen Folgen