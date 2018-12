vor 54 Min.

Donnerhall in Baar

Neujahrsschießen von Altpaartal

Zum ersten Mal möchten die Böllerschützen des Schützenvereins „Altpaartal“ Baar das neue Jahr mit einem Neujahrsanschießen begrüßen.

Es findet am Neujahrstag, 1. Januar, ab 16.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Baar an der Terrasse zum Sportplatz statt.

Die Veranstalter versprechen sich von dem Böllerschießen bei Dunkelheit ein besonderes Erlebnis für die Zuschauer des Spektakels. Der Schuss sei gut zu hören und das Zündfeuer der einzelnen Schützen sei gut zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Zum Aufwärmen für die Besucher gibt es neben Essen und Getränken ein Lagerfeuer. (AN)

