06.02.2019

Doppelmord in Petershausen

Prozessbeginn am Landgericht München

Vor dem Landgericht München II wird seit Dienstag ein besonders grausames Verbrechen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-jährigen Angeklagten vor, zwei Frauen in Petershausen (Landkreis Dachau) ermordet zu haben. Er soll seine beiden Bekannten unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt, betäubt, gequält, vergewaltigt und getötet haben. Dem Mann wird neben Vergewaltigung und Mord auch Störung der Totenruhe vorgeworfen. Auf "Bayern Seite 12 lesen Sie, wie sich der Mann vor Gericht verhielt und was ihn möglicherweise zu seiner Tat veranlasste. (AN)

